Песня иркутянина стала саундреком комедии «Доминика»

Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Песня иркутского рэпера MC Zammer «Адская машина» стала саундреком комедии «Доминика». Об этом музыкант сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Режиссёром картины выступил Олег Агейчев, главные роли исполнили Андрей Чадов, Светлана Устинова, Елена Яковлева и Яна Гурьянова.

Премьера фильма во всех кинотеатрах страны состоится 20 сентября.