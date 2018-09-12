|Культура
|12.09.2018
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Песня иркутянина стала саундреком комедии «Доминика»
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Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Песня иркутского рэпера MC Zammer «Адская машина» стала саундреком комедии «Доминика». Об этом музыкант сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Режиссёром картины выступил Олег Агейчев, главные роли исполнили Андрей Чадов, Светлана Устинова, Елена Яковлева и Яна Гурьянова.
Премьера фильма во всех кинотеатрах страны состоится 20 сентября.
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