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Культура
20.08.2018

Пейзажи, сказки и знаки зодиака – иркутянам покажут «мастерство добрых рук»

Иркутск, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском выставочном центре Рогаля 22 августа откроется выставка выставки «Мастерство добрых рук» мастера декоративно-прикладного творчества Валентины Романовой из Железногорска-Илимского. Об этом сообщает пресс-служба центра Рогаля.

В своем творчестве Валентина Романова предпочтение отдаёт графической вышивке (одним цветом), также увлекается лоскутным шитьём и изготовлением сувениров-оберегов.

Вышивание для нее – желание выразить своё восхищение окружающей красотой. Сюжеты работ самые разнообразные: живописные пейзажи, мир животных, знаки зодиака, сказочные персонажи.

КООРДИНАТЫ:

  • Выставка будет работать до 23.09.2018 года.
  • Справки по телефону: 8(3952)200-365.

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