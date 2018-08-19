|Культура
|20.08.2018
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Пейзажи, сказки и знаки зодиака – иркутянам покажут «мастерство добрых рук»
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Иркутск, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском выставочном центре Рогаля 22 августа откроется выставка выставки «Мастерство добрых рук» мастера декоративно-прикладного творчества Валентины Романовой из Железногорска-Илимского. Об этом сообщает пресс-служба центра Рогаля.
В своем творчестве Валентина Романова предпочтение отдаёт графической вышивке (одним цветом), также увлекается лоскутным шитьём и изготовлением сувениров-оберегов.
Вышивание для нее – желание выразить своё восхищение окружающей красотой. Сюжеты работ самые разнообразные: живописные пейзажи, мир животных, знаки зодиака, сказочные персонажи.
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