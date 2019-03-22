Писатель Алексей Сальников на иркутском «Книгамарте» – о литературе, психопатах и политиках

Иркутск, 24.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На иркутском «Книгамарте» писатель Алексей Сальников презентовал свои книги – как принесшую ему славу и ставшую бестселлером «Петровы в гриппе и вокруг него», так и новую, только вышедшую в свет «Опосредованно».

Напомним, фестиваль проходит в Иркутске с 22 по 25 марта на базе областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского. Генеральными партнерами мероприятия выступают Иркутская нефтяная компания и правительство региона.

Алексей Сальников родился в Эстонии, с четырех лет жил на Урале: сначала в поселке Горноуральский Свердловской области, затем в Нижнем Тагиле. С 2005 года живет в Екатеринбурге. Публиковался в «Литературной газете», журналах «Уральская новь», «Воздух», «Урал», альманахе «Вавилон», выпусках антологии «Современная уральская поэзия». Всероссийскую известность получил с выходом романа «Петровы в гриппе и вокруг него», удостоенного приза критического жюри литературной премии НОС в 2018 году.

Некоторые называют Алексея Сальникова новым Гоголем, но он против такого определения.

– Мы гораздо проще и глупее писателей той эпохи, если делать поправку на 21 век и неограниченный доступ к информации, – говорит он.

Он делится с читателями на презентации своим представлением о том, что такое для него литература:

– Это как вера, которая для каждого человека складывается из случайных объектов во что-то твердое и незыблемое.

Сам Алексей Сальников захотел стать писателем под вилянием произведений Владимира Крапивина, но при этом со временем от самой его стилистики и атмосферы значительно отдалился.

Откуда идеи и фразы возникают в его голове, он, как и многие авторы, затрудняется ответить.

– Все появляется из какого-то черного ящика, я просто проверяю – подходят эти слова моему герою или нет, – говорит писатель. – Вообще, всем авторам гораздо тяжелее придумывать свои книги, чем потом их писать. Написание – это уже просто физическое усилие. А большая часть времени, которую автор проводит за придумыванием, выглядит, как валяние дурака.

О романе «Петровы в гриппе и вокруг него» пишут, что он продолжает заложенную в произведениях Джеймса Джойса, Томаса Манна, Джона Апдайка и другую модернистскую литературную традицию совмещения двух планов повествования – фабульного реалистического и глубинного мифологического. На поверхностном уровне история рассказывает о событиях в жизни семьи автослесаря Петрова, как текущих, так и хронологически отстоящих от настоящего времени. На глубинном же уровне текста обнаруживаются многочисленные аллюзии к древним танатологическим и другим мифам, в частности об Аиде и Персефоне.

Алексея Сальникова спрашивают – действительно ли его главные персонажи в этом романе лишены души или он хотел показать таким весь мир?

– Они все трое психопаты, и поэтому обаятельны, – отвечает автор. – Впрочем, сейчас вокруг нас множество таких людей. Любой человек, идущий в политику – психопат, потому что у нормального человека не возникает желания понравится массам людей и повести их за собой.

Писатель делится спецификой написания своих книг:

– Русская литература отягощена Толстым и Достоевским. Любой российский автор ощущает подобных классиков при написании своих работ, как неизбежные вериги. Мы не можем просто изложить историю, даже если речь идет о веселой книге – там непременно должны быть дополнительные смыслы, подтексты, мораль.

При этом сам писатель из своих современников рекомендует читателям ознакомиться с малоизвестными, но, по его мнению, талантливыми, произведениями Ирины Глебовой и Андрея Ильенкова.