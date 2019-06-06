Подведены итоги конкурса авторских стихов и песен «Иркутск – середина земли»

Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Подведены итоги городского конкурса авторских стихов и песен «Иркутск – середина земли».В номинации «Лучшее стихотворение о городе Иркутске» победителями стали Анатолий Бородин со стихотворением «Здравствуй, милый город» и Регина Майнбург со стихотворением «Иркутск – как много для нас ты значишь».

В номинации «Лучшая песня о городе Иркутске» победителем стала Марьянна Рудевич с песней «Любимый мой Иркутск», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Оценивало творчество конкурсантов жюри, сформированное из представителей комитета по социальной политике и культуре администрации города, муниципальных учреждений Иркутска, фонда «Доступная среда для инвалидов», городского Совета ветеранов, – отметила главный специалист сектора по работе с организациями департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска Валентина Шмакова.

Награждение победителей и участников конкурса состоится в сентябре 2019 года в рамках пятого городского форума общественных некоммерческих организаций Иркутска «Один мир на всех».

Напомним, конкурс «Иркутск – середина земли» состоялся впервые и проходил 27 мая 2019 года в актовом зале администрации Правобережного округа города Иркутска. Организаторы конкурса – департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска и фонд муниципального образования «Доступная среда для инвалидов».