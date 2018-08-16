«Поколение М» открывает в Иркутске фотовыставку мирового уровня

Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - «МТС» в рамках собственного творческого проекта «Поколение М», сообщает об открытии в Иркутске фотовыставки мирового уровня «Гран-при по-русски». Жители и гости города увидят работы российских и советских лауреатов международного конкурса «World Press Photo» за всю его историю – с 1955 по 2017 годы. Выставка откроется 30 августа в Арт-Заводе Доренберг и будет бесплатной.

На выставке будет представлено без малого 600 фоторабот 120 авторов – лауреатов самого престижного конкурса фотожурналистов в мире World Press Photo. На снимках, которые увидят иркутяне, – первый выход в открытый космос, спортивные победы, портреты уникальных личностей, практически все памятные события России за последние 60 лет, сделанные ведущими отечественными фоторепортерами.

Кроме того, вместе с культурным проектом РУСС ПРЕСС ФОТО «Поколение М» проведет в Иркутске встречи с автором выставки Василием Прудниковым и шестикратным лауреатом конкурса World Press Photo Владимиром Вяткиным. Встречи пройдут в Арт-Заводе Доренберг 30 и 31 августа.

– Выставка будет интересна самому широкому кругу любителей фотографии. Задача нашего проекта – дать возможность для творческого развития каждому ребенку и подростку, вне зависимости от места проживания. В этом году в Иркутске мы решили сделать упор на фотоискусство. МТС провела серию мастер-классов для начинающих фотографов, открыла выставку лучших детских фоторабот. И мне приятно осознавать, что это принесло свои плоды – 16-летняя иркутянка Таня Бахарева заявила о себе на федеральном уровне и заняла второе место во всероссийском конкурсе юных фотожурналистов проекта «Поколение М», – рассказал директор иркутского филиала МТС Андрей Березной.

КООРДИНАТЫ:

Экспозиция будет размещаться в пространстве Пиксель Арт-Завода Доренберг.

Торжественное открытие состоится 30 августа в 18:00, вход свободный. В тот же день в 19:00 начнется творческая встреча с основателем проекта «Русс Пресс Фото» Василием Прудниковым. 31 августа своими секретами мастерства с иркутянами поделится еще один столичный мэтр – Владимир Вяткин, начало встречи в 19:00.

Выставка «Гран-при по-русски» будет работать до 20 сентября, вход бесплатный.