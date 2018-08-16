ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Культура
17.08.2018

«Поколение М» открывает в Иркутске фотовыставку мирового уровня

Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - «МТС» в рамках собственного творческого проекта «Поколение М», сообщает об открытии в Иркутске фотовыставки мирового уровня «Гран-при по-русски». Жители и гости города увидят работы российских и советских лауреатов международного конкурса «World Press Photo» за всю его историю – с 1955 по 2017 годы.  Выставка откроется 30 августа в Арт-Заводе Доренберг и будет бесплатной.

На выставке будет представлено без малого 600 фоторабот 120 авторов – лауреатов самого престижного конкурса фотожурналистов в мире World Press Photo. На снимках, которые увидят иркутяне, – первый выход в открытый космос, спортивные победы, портреты уникальных личностей, практически все памятные события России за последние 60 лет, сделанные ведущими отечественными фоторепортерами.

Кроме того, вместе с культурным проектом РУСС ПРЕСС ФОТО «Поколение М» проведет в Иркутске встречи с автором выставки Василием Прудниковым и шестикратным лауреатом конкурса World Press Photo Владимиром Вяткиным. Встречи пройдут в Арт-Заводе Доренберг 30 и 31 августа.

– Выставка будет интересна самому широкому кругу любителей фотографии. Задача нашего проекта – дать возможность для творческого развития каждому ребенку и подростку, вне зависимости от места проживания. В этом году в Иркутске мы решили сделать упор на фотоискусство. МТС провела серию мастер-классов для начинающих фотографов, открыла выставку лучших детских фоторабот. И мне приятно осознавать, что это принесло свои плоды – 16-летняя иркутянка Таня Бахарева заявила о себе на федеральном уровне и заняла второе место во всероссийском конкурсе юных фотожурналистов проекта «Поколение М», – рассказал директор иркутского филиала МТС Андрей Березной.

КООРДИНАТЫ:

  • Экспозиция будет размещаться в пространстве Пиксель Арт-Завода Доренберг.
  • Торжественное открытие состоится 30 августа в 18:00, вход свободный. В тот же день в 19:00 начнется творческая встреча с основателем проекта «Русс Пресс Фото» Василием Прудниковым. 31 августа своими секретами мастерства с иркутянами поделится еще один столичный мэтр – Владимир Вяткин, начало встречи в 19:00.
  • Выставка «Гран-при по-русски» будет работать до 20 сентября, вход бесплатный.

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске