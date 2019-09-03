Посол доброй воли ЮНЕСКО и композитор Марко Артуро Мессина встретится с иркутянами

Иркутск, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Творческие встречи с режиссёром, военным фотографом, композитором, мультиинструменталистом, продюсером и писателем Марко Артуро Мессиной (@mamsette) пройдут при поддержке Иркутской нефтяной компании в Иркутске.

Представитель солнечной Италии познакомит всех желающих со своей музыкой и творческими планами 5 сентября 2019 года с 18.00 до 20.00, а 6 сентября с 12.00 до 13.00 с ним можно свободно пообщаться, сообщают в фонде «Подари планете жизнь».

Марко Артуро Мессина родился 3 ноября 1975 года в городе Триесте, Италия, в греческо-итальянской семье. Занимаясь музыкой с восьми лет, закончив консерваторию, он сочиняет музыку для театральных спектаклей, фильмов и рекламных роликов в Италии и за рубежом. Преобладающие темы в его произведениях сосредоточены на сущности жизни. Его герои живут в реальности, далекой от любой схемы, которая воздействует на зрителя благодаря чувству юмора.

Он получил награды за свои работы в качестве композитора и режиссера, приняв участие в многочисленных международных фестивалях (Mittelfest, музыкальный фестиваль в Риме, кинофестиваль в Страсбурге, Международный фестиваль танго, RintracciArti, фестиваль 2Mondi, Sguardi-Ди-Синема Италиано, Музыкальный театр Фест в Берне, Мантуя Кинофест, Mediterraneo видеофестиваль, Международный кинофестиваль д'Амур-де-Монс).

С 2013 года работает над реализацией масштабного мультикультурного гуманитарного проекта «Сирия. Глава Нулевая».

23 ноября 2016 года был назначен послом доброй воли по вопросам мира ЮНЕСКО, Марко является членом Итальянской федерации клубов и центров ЮНЕСКО.

КООРДИНАТЫ:

Встречи пройдут в библиотеке имени Молчанова-Сибирского (ул. Лермонтова, 253), приглашены все желающие, подробности по тел.: (3952) 624-919.