Братск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Праздник «Спас на полотне» пройдет 19 августа в Братске – жители города смогут отметить сразу три православных праздника: медовый, яблочный и хлебный Спасы. Последний ещё называют ореховым или холщовым.

Как сообщает пресс-служба администрации Братска, объединенный праздник состоится 19 августа в архитектурно-этнографическом музее «Ангарская деревня имени Леонова».

Праздник изобилия, солнечного настроения и национального колорита пройдет с 12:00 до 16:00. Все это время для гостей музея будет работать традиционная ярмарка.

С 12:00 до 15:00 у острожного комплекса состоится концертно-игровая программа. Для гостей праздника выступят фольклорный ансамбль «Травушка», танцевальный коллектив «Парадиз» и ансамбль ложкарей из ДК «Юность», а также ансамбль народной песни «Рябинушка» из «Дворца искусств Братска». А в усадьбах посетители смогут попробовать лакомства трех Спасов – медового, яблочного и хлебного.

Цена билета для взрослых – 200 рублей, для студентов – 100 рублей, для детей – 50 рублей, дети до пяти лет – бесплатно.

В день проведения праздника с 11:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта от кафе «Фараон» до разворотной площадки у территории музея «Ангарская деревня». Движение автобусов будет осуществляться с 11:15 от остановки «Фараон» до «Ангарской деревни», стоимость проезда – 15 рублей. Отправление автобуса будет происходить по наполняемости. До кафе «Фараон» также можно доехать на рейсовых пассажирских автобусах, курсирующих по федеральной трассе между Центральным и Падунским районами города.