Праздники чтения «День Ч» пройдут в октябре в Иркутске и Усть-Куте

Иркутск, Усть-Кут, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Праздники чтения для детей и взрослых, организованные Центром немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта и магазином «Кукуля», состоятся в Усть-Куте (10 октября) и в Иркутске (12-13 октября). Об этом сообщает пресс-служба мероприятия. Гостями «Дней Ч» станут эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Улан-Удэ, Иркутска, а также Германии и Франции. Генеральным партнером событий выступит Иркутская нефтяная компания. Праздник чтения «День Ч», уже ставший доброй традицией для областного центра, в октябре впервые пройдет в Усть-Куте. Основная программа лекций и мастер-классов, посвященных визуальным искусствам в литературе, будет ждать жителей города в Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке. Отдельную программу организаторы готовят для учащихся двух профильных ИНК-Классов, открытых в городской школе №9. ИНК традиционно поддерживает творческие инициативы, способствующие формированию комфортного жизненного пространства в городах и поселках присутствия компании. Руководитель пресс-службы ИНК Сергей Евчик отметил, что необычный формат и оригинальная программа праздников чтения привлекают сотни любителей книг всех возрастов – это говорит о востребованности и успешности проекта. На празднике чтения в Усть-Куте, помимо лекторов из Иркутска, выступит автор графических романов «Полуночная земля» и «Дневник штормов» Юлия Никитина (издательство «Бумкнига», Санкт-Петербург). – Девушка родом из небольшого северного города сегодня является одним из самых заметных авторов в отечественной комикс-индустрии. Мы уверены, что ее история сможет вдохновить многих юных жителей Усть-Кута и показать, что творчество живет внутри каждого из нас, независимо от того, где мы находимся территориально, а малая родина может стать источником вдохновения, – рассказала директор магазина «Кукуля», соорганизатор «Дня Ч» Мария Бызова. Праздник чтения в Иркутске станет двухдневным. Как и прежде, он пройдет в ТВЦ «Галерея Revолюция» (ул. Карла Маркса, 40). Книжки-картинки, иллюстрации, комиксы и графические романы станут главными темами лекций, дискуссий и мастер-классов. В первый день, 12 октября, основная программа «Дня Ч» будет адресована взрослым – родителям, педагогам, библиотекарям. А 13 октября праздник пройдет в уже знакомом иркутянам формате семейного интеллектуального выходного: мастер-классы, лекции, творческие и интерактивные зоны будут ждать гостей всех возрастов. И в субботу, и в воскресенье на площадке праздника будет работать книжная ярмарка. – Состав гостей осеннего праздника в Иркутске – поистине звездный. Помимо Юлии Никитиной, перед иркутянами выступят автор книги «Микросупергерои. Самый живучий» Ольга Посух, писатель и музыкант Нина Дашевская, немецкий иллюстратор Алёша Блау, а также фотохудожник из Франции Жан-Марк Годэ. Накануне «Дня Ч» в «Галерее Revолюция» откроется его фотовыставка «Книги в жизни», – рассказала соорганизатор «Дня Ч» Анна Масленникова. – Праздник чтения «День Ч» – это яркое интеллектуальное событие для детей и взрослых нашего города и региона. В организации праздника участвуют десятки организаций и волонтеров, которым важно, чтобы культура чтения развивалась. Праздник чтения в Иркутске станет на два дня площадкой для встреч детей и родителей с авторами, издателями и иллюстраторами. Такие встречи вдохновляют детей на чтение и помогают осознанно подойти к выбору книг, а родителям дают возможность сориентироваться в мире современной детской литературы, – отметила руководитель Центр немецкого языка в Иркутске, соорганизатор «Дня Ч» Любовь Окладникова. Посещение праздников чтения – бесплатное. Для участия в «Дне Ч» в Иркутске необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке: https://forms.gle/b9ceNroAsgeKZ2Z79. Полная программа «Дней Ч» будет опубликована на сайте праздника (http://prazdnikchtenia.ru/) после 23 сентября. СПРАВКА: «День Ч» – праздник чтения для детей и взрослых. Проводится с 2018 года, весной и осенью. Формат семейного интеллектуального выходного предполагает знакомство с миром книг для всех возрастных групп: отдельная программа готовится для дошкольников, младших школьников, подростков, родителей и педагогов. Проект праздника «День Ч» вошел во всероссийский Образовательный атлас «100 проектов про чтение. Молодежные инициативы — 2018». Группы праздника чтения «День Ч» в соцсетях: Фейсбук: https://www.facebook.com/prazdnikchtenia/ ВКонтакте: https://vk.com/prazdnikchtenia Инстаграм: https://www.instagram.com/prazdnikchtenia/ Сайт: http://prazdnikchtenia.ru/ Центр немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта – лицензированный партнер Гёте-Института – работает в Иркутске с 2009 года. Основная специализация – курсы немецкого языка, поддержка в регионе культурных проектов и развитие культурных, академических и экономических связей с Германией. На базе Центра работает экзаменационный центр: в Иркутске можно сдать международные экзамены для последующей работы, учебы или практики в Германии, пройти подготовку к международным экзаменам по немецкому и английскому языкам. Детский магазин «Кукуля» – иркутский магазин натуральных игрушек и интересных книг для детей и взрослых, культурное пространство для иркутских детей и родителей. «Кукуля» регулярно проводит проекты, направленные на популяризацию чтения в городе («Книжная поляна»). Директор «Кукули» Мария Бызова совместно с детским издательством «Настя и Никита» (г. Москва) организовала сбор средств на издание детской книги о Байкале (вышла в мае 2018 года). Иркутская нефтяная компания занимается геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 41 лицензионном участке в Восточной Сибири. ИНК ежегодно увеличивает добычу нефти и газа, внедряет новые технологии, создает рабочие места и обеспечивает существенный рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. C 2014 реализует масштабный проект по эффективному освоению газовых запасов месторождений на севере Иркутской области. ИНК уделяет значительное внимание развитию социальной и культурной сферы в регионах присутствия. В Иркутской области компания, в частности, поддерживает фестиваль «Звезды на Байкале», Международный фестиваль поэзии на Байкале имени Анатолия Кобенкова, «Северный десант», на долгосрочной основе помогает музеям, библиотекам и домам культуры, год за годом увеличивая перечень спонсируемых творческих проектов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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