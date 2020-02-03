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Культура
04.02.2020

Пробитый пулей экземпляр «Иркутской летописи» представят на выставке в память о Гражданской войне

Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея 5 февраля откроется выставка «Гражданская война в Восточной Сибири», посвященная событиям Гражданской войны в нашем регионе с 1917 по 1920 годы. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Посетителям представят более 100 экспонатов из фондов музея: личные вещи участников событий, денежные знаки и предметы вооружения воюющих сторон. На выставке можно будет увидеть картину «Бой у Белого дома в Иркутске» художника Александра Жаркова, которая была написана 80 лет назад. Её репродукцию публиковали во многих изданиях, но оригинал уже много лет не покидал фондов Иркутского областного краеведческого музея.

Среди необычных экспонатов выставки – пробитый пулей экземпляр «Иркутской летописи» краеведов Петра Пежемского и Василия Кротова. Издание можно назвать непосредственным «участником» событий декабря 1917 года, когда в Иркутске разразились самые кровопролитные уличные бои за всю его историю.

В одной из витрин – наспех отпечатанная стенограмма передачи власти от Колчаковского правительства представителям Иркутского Политцентра в январе 1920 года. Впервые будут представлены уникальные фронтовые фотографии, воспоминания очевидцев и другие интересные экспонаты.

КООРДИНАТЫ:

  • Выставка будет работать до 1 мая 2020 года в отделе «Окно в Азию» по адресу улица 3-го Июля, 21 А.

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