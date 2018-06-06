ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Культура
07.06.2018

«Прогулки по старому Иркутску» прошли уже 150 раз

Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В проекте «Прогулки по старому Иркутску» провели уже 150 лекций. Юбилейное мероприятие прошло в усадьбе купца и мясоторговца Владимира Винтовкина по улице Бабушкина.

Послушать историю малоизвестной купеческой семьи собралось почти двести иркутян, а гостей «Прогулки» ждали сам «хозяин» усадьбы и его супруга. Их роли исполнили участники студии исторического танца «Прекрасная эпоха».

Проект стартовал 25 июня 2012 года. Прогулки идут по вторникам в 18.00. За это время иркутянам открыли десятки имен, новых мест и показали 110 лекторов, авторов, которые делились своими знаниями. Проект давно вышел за пределы Иркутска.

Из 150 прогулок десять прошли с иркутянами и иркутскими лекторами, но за пределами города. География проекта простиралась до Черемхово и Заларей, Усолья-Сибирского и Тельмы, Ангарска и Шелехова, Слюдянки и Иркутского района, Александровского централа в Боханском районе и Тургеневки в Баяндаевском районе.

За это время в проекте приняло участие почти 30 тысяч человек. Самой массовой является прогулка 2012 года по Иерусалимскому кладбищу (автор – профессор Александр Дулов), собравшая до 400 человек.

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске