«Прогулки по старому Иркутску» прошли уже 150 раз

Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В проекте «Прогулки по старому Иркутску» провели уже 150 лекций. Юбилейное мероприятие прошло в усадьбе купца и мясоторговца Владимира Винтовкина по улице Бабушкина.

Послушать историю малоизвестной купеческой семьи собралось почти двести иркутян, а гостей «Прогулки» ждали сам «хозяин» усадьбы и его супруга. Их роли исполнили участники студии исторического танца «Прекрасная эпоха».

Проект стартовал 25 июня 2012 года. Прогулки идут по вторникам в 18.00. За это время иркутянам открыли десятки имен, новых мест и показали 110 лекторов, авторов, которые делились своими знаниями. Проект давно вышел за пределы Иркутска.

Из 150 прогулок десять прошли с иркутянами и иркутскими лекторами, но за пределами города. География проекта простиралась до Черемхово и Заларей, Усолья-Сибирского и Тельмы, Ангарска и Шелехова, Слюдянки и Иркутского района, Александровского централа в Боханском районе и Тургеневки в Баяндаевском районе.

За это время в проекте приняло участие почти 30 тысяч человек. Самой массовой является прогулка 2012 года по Иерусалимскому кладбищу (автор – профессор Александр Дулов), собравшая до 400 человек.