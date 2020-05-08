«Прогулку по старому Иркутску» проведут по улице Сибирских Партизан в городке авиастроителей

Иркутск, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - «Прогулки по старому Иркутску» 12 мая в режиме онлайн пройдут по улице Сибирских Партизан. Об этом сообщается на странице проекте в соцсети «Фейсбук».

К востоку от железной дороги расположен район Иркутск-2, или Второй Иркутск, – сталинский соцгород, поселок строителей и рабочих Иркутского авиационного завода. С 1894 года от железной дороги к Ангаре начали строиться дома, вытягиваясь в улицы, которые имели простую нумерацию: 1-я, 2-я, 3-я… Улица Сибирских Партизан была девятой, и появилась она накануне революционных событий 1917 года. Историкам удалось установить, что в 1901 году в посёлке жило 996 человек, а в 1905 году в посёлке было пять улиц.

В 1932 году ЦК ВЛКСМ обратился к комсомольцам с призывом принять участие в строительстве авиапредприятий. Один из первых строителей Иркутского авиазавода П. А. Богатов вспоминал, что когда он приехал, то в первую очередь с товарищами включился в строительство жилья. Строили бараки, в один из которых поселились уже через восемь дней. В поселке на 9-й улице, в шутку называемой Тверской, построили 18 бараков, провели уличное освещение, вывесили часы.

Автором прогулки выступит кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и методики Педагогического института ИГУ Лариса Салахова.

Трансляция начнётся по традиции в 18.00.