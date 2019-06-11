Иркутская область, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять кинозалов с современным оборудованием появятся в Иркутской области в 2019 году. По результатам шестого конкурса Фонда кино субсидии из федерального бюджета на покупку техники получат Ангарский городской округ, Саянск, Братск, село Хомутово в Иркутском районе и поселок Усть-Уда.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры со ссылкой на министра Ольгу Стасюлевич, средства до 5 миллионов рублей предоставляются на безвозвратной основе. Обязательным условием программы поддержки кинотеатров в малых и средних городах является демонстрация фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% киносеансов в квартал.

- С 2015 года в 14 муниципальных образованиях Приангарья уже открылось 15 кинозалов. У жителей отдаленных от областного центра районов и городов наконец-то появилась возможность ходить в кино, знакомиться с новинками отечественного кинематографа и смотреть их на качественном новейшем оборудовании. Во многих населенных пунктах кинотеатров не было совсем или они были закрыты много лет назад, - отметила Ольга Стасюлевич.

Старт всероссийской программы поддержки кинозалов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тысяч жителей был дан в декабре 2015 года. Начиная с 2019 года, мероприятия по повышению уровня кинофикации страны и обеспечения равномерного доступа населения к произведениям киноискусства включены в Национальный проект «Культура» на 2019-2024 годы. В течение шести лет в России запланировано создание 1200 кинозалов.