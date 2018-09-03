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Культура
03.09.2018

Пятеро умельцев получили звание «Народный мастер Иркутской области»

Иркутская область, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Определены победители ежегодного областного конкурса «Народный мастер Иркутской области», который проводится в целях поощрения творческих работников за достижения в области сохранения, возрождения и развития народных ремесел.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Приангарья, в 2018 году почетного звания удостоились пятеро народных умельцев – Евгения Гомбоева и Светлана Еремина из Иркутска, Валентина Слюкова из Усть-Илимска, Марина Федорова из Куйтунского района, Александр Асаенок из Тулунского района.

В соответствии с законом «О государственной поддержке культуры в Иркутской области» победителям предоставляется социальная выплата в размере 35 тысяч рублей. Кроме того, лучшим мастерам будут вручены дипломы и нагрудные знаки.

В Иркутской области различными видами декоративно-прикладного творчества занимаются около семи тысяч мастеров. Министерство культуры и архивов Иркутской области с 2008 года ежегодно проводит конкурс «Народный мастер Иркутской области». За это время звания были удостоены 50 мастеров.

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