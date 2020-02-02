Работы Даши Намдакова из фондов Иркутского художественного музея представят горожанам

Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея 6 февраля откроется выставка «Иркутск. Традиции. Меценаты. Даши Намдаков». В экспозиции – работы из частных коллекций, а также из фондов Иркутского художественного музея, в том числе новые, которые музей представит впервые в своих залах. Новая выставка Даши Намдакова – значимое культурное событие для Иркутска, в котором 20 лет назад начался путь одного из самых известных скульпторов. Единорог, 2018 – В феврале 2000 года в залах Иркутского художественного музея состоялась первая персональная выставка молодого 33-летнего скульптора Даши Намдакова, после которой началось мировое признание автора. После Иркутска последовала экспозиция в Центральном доме художника в Москве, а уже через год – в Нью-Йорке. На сегодняшний день персональные выставки Даши Намдакова прошли во множестве стран мира, – рассказывают в музее. Охотник, 2009 По завершении первой выставки автор подарил несколько произведений Иркутскому художественному музею, а остальные работы мастера были приобретены коллекционерами города. Теперь Иркутск обладает внушительным собранием произведений Даши Намдакова, большинство из которых приобретено частными коллекционерами и галеристами. Иркутский областной художественный музей хранит 11 произведений мастера, среди которых девять скульптур и два графических листа. Выставка проводится при содействии Фонда поддержки духовного развития и культуры города Иркутска. КООРДИНАТЫ: Выставка «Иркутск. Традиции. Меценаты. Даши Намдаков» откроется 6 февраля в 16.00 в Галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея по улице Карла Маркса, 23.

Вход на открытие – свободный.

Экспозиция будет работать до 1 марта 2020 года.

Телефон для справок: 8(3952)33-43-89. Читайте также: Сокровищница шедевров: в Иркутском художественном музее провели масштабную модернизацию Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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