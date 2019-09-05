Роли в фильме «Брат-3» распродают всем желающим

Тверь, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В России стартовали съемки фильма «Брат-3», который, по замыслу создателей, должен стать продолжением культовой дилогии «Брат» и «Брат-2». Одновременно с этим запущен промо-сайт с расценками на главные и второстепенные роли в новом фильме, сообщает «Афанасий бизнес» .

Так, главную роль предлагают купить за 5 млн рублей, роль второго плана – за 2,5 млн рублей, сняться в эпизодах – за 500 тысяч рублей.

Отметим, что авторы продолжения не имеют отношения к создателям первых двух фильмов. Режиссером нового фильма стал шоумен Стас Барецкий, продюсером – PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин. Его подопечные, кстати, снимутся в фильме в полном составе.

Также из звезд в картине заявлены Владимир Пермяков, известный как Леня Голубков, актер Сергей Пахомов и телеселебрити Диана Шурыгина.

Сергей Сельянов, продюсировавший фильмы режисёра «Брата» Алексея Балабанова, назвал идею со съемками третьей части «хамством, неуважением и глупостью» по отношению к первым двум картинам и его создателям.