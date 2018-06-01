|Культура
|01.06.2018
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Российский актер Сергей Безруков создал свою рок-группу, опубликован первый сингл
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Интернет, 01.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Российский актер Сергей Безруков создал свою рок-группу. Первый сингл музыкального коллектива, получившего название «Крестный папа», опубликован артистом в интернете.
Как отмечается в сообщении
Дебютной песней группы «Крестный папа» стала композиция «Не про нас». В настоящее время к выходу готовится первый полноформатный альбом коллектива.
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