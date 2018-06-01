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01.06.2018

Российский актер Сергей Безруков создал свою рок-группу, опубликован первый сингл

Интернет, 01.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Российский актер Сергей Безруков создал свою рок-группу. Первый сингл музыкального коллектива, получившего название «Крестный папа», опубликован артистом в интернете.

Как отмечается в сообщении "Аргументов недели", Безруков увлекается роком с детства, однако попробовать себя в новом качестве решился только сейчас. Актер планирует исполнять созвучную времени музыку, сохраняя при этом творческую независимость.

Дебютной песней группы «Крестный папа» стала композиция «Не про нас». В настоящее время к выходу готовится первый полноформатный альбом коллектива.

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