«Ростелеком» провёл в Иркутске рэп-баттл

Иркутск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске «Ростелеком» организовал Hard Battle – битву рэп-исполнителей. На участие в мероприятии было подано 45 заявок от рэп-исполнителей, 11 из них прошли отборочный тур и поборолись на сцене «Heart bar» за главный приз – 30 000 рублей, сообщает пресс-служба компании.

На фото MC ZAMMER

Битву вёл культовый иркутский рэп-исполнитель MC ZAMMER. Главной звездой мероприятия стал Дмитрий «Габонская Гадюка» Егоров – создатель баттл-лиги FIDELIO Punch Club, судья Versus Battle, организатор и судья официальных баттлов на крупнейшем русскоязычном музыкальном форуме hip-hop.ru. Он возглавил судейскую команду вместе с Ильхомом Мамаризаевым – представителем «Ростелекома», Артёмом Бутаковым (Mc Sheriff) и топовым ведущим Александром Манаковым.

На фото финалисты и жюри на сцене

Участники собрались, чтобы показать своё мастерство и доказать, что иркутская площадка может конкурировать с рэп-проектами на федеральном уровне. Посмотреть на это событие пришли сотни человек. В первом раунде рэперы выступали с песней собственного сочинения. В следующий тур прошли шесть исполнителей. Во втором раунде участники представили зрителям заготовленную песню на тему «Всегда на связи». А уже в финале за главный приз сразились Komi Ray (Комиссаренко Артём) и palach (Владимир Ишуткин). Сильнее оказался palach. Именно он получил главный приз – 30 000 рублей. Все участники мероприятия не остались без внимания и получили памятные призы.

На фото победитель Владимир Ишуткин (palach)



На протяжении всего баттла каждый мог попробовать себя в роли рэп-исполнителя, зарифмовать несколько строк про «Ростелеком» и получить уникальный фирменный подарок.