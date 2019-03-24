Иркутск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Группа «Руки Вверх» даст в Иркутске два концерта. Новое шоу иркутянам покажут 31 марта и 1 апреля 2019 года на сцене Ледового дворца «Айсберг».

Как отмечают организаторы, поп-группа «Руки Вверх» была образована в 1996 году, но за пять лет до этого Сергей Жуков и Алексей Потехин работали на радио в Самаре. Именно там они и решили создать их первый проект, но он назывался не «Руки Вверх», как сейчас, а «Дядюшка Рэй и компания».

Только спустя несколько лет они познакомились с продюсером Андреем Маликовым, который предложил использовать название «Руки Вверх». Ребята взялись за серьёзную работу и в том же году записали песню «Студент». Даже сейчас она иногда звучит на радио и телевидении.

После такого успеха ребята начали выезжать на концерты, и уже по истечению нескольких месяцев вышел их первый альбом «Дышите равномерно». Две композиции из этого альбома стали хитами на радио, а также на телевидении благодаря снятым на них клипам.

Мы все прекрасно понимаем, что без группы поддержки на концертах, да и на видеоклипах просто не обойтись, тем более танцевальной поп-группе. Это вам не шансон. Поэтому на задний фон всегда выходили ребята из «Street Jazz». У группы очень много альбомов как официальных, так и неофициальных. Коллектив закончил свою карьеру в 2006 году, но Сергей Жуков продолжает творческую деятельность, снимается в новых клипах, а новые песни выходят на радио.

Начало концертов в 19:00. Заказ билетов: (3952) 436-000, 333-601 670-330, www.sibkassa.ru; www.kassy.ru.