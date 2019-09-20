«РУСАЛ ФестивAL #Кино» в Тайшете оказался под угрозой срыва

Тайшет, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Третий по счёту «РУСАЛ ФестивAL #Кино», который состоится в Тайшете 29 сентября, едва не оказался под угрозой срыва. Организаторам, вложившим в это мероприятие более миллиона рублей, пришлось за несколько дней до события корректировать программу, менять дату и место проведения праздника и перепечатывать билеты. Изначально праздник должен был пройти в Центре досуга «Радуга», однако за две недели до назначенной даты руководство Центра отказалось принимать у себя заранее запланированное мероприятие, объяснив это тем, что в этот период там будут проходить другие события, сообщает ИА Тайшет24 . В дальнейших переговорах с «Радугой» удалось выяснить, что отказать в проведении фестиваля было не их идеей, а районного начальства. Впрочем, по словам мэра района Александра Величко, он к этому не причастен, а возражения якобы исходят от неких более могущественных сил, на которые он повлиять не в силах. В результате было принято решение о смене площадки. Мероприятие состоится 29 сентября в Доме культуры «Железнодорожник». Впервые такой кинофестиваль прошёл в Тайшете в 2017 году. Тогда компания РУСАЛ в сотрудничестве с Фондом Кино привезла в город целый ряд новых художественных фильмов и мультиков. Наряду с этим было организовано несколько познавательных и развлекательных мероприятий для маленьких зрителей. Работники «Радуги», которая два года подряд принимала у себя праздник, говорят, что такого наплыва детей в другие дни припомнить сложно. При этом акция традиционно носит благотворительный характер, и кинозрители не платят ни копейки за просмотр шедевров. Более того, РУСАЛ социальные мероприятия обычно проводит только в городах своего присутствия. Тайшет к таковым не относится, так как производство здесь ещё не запущено. Однако компания распространяет свои социальные инициативы и на его жителей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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