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Культура
26.09.2018

Русские национальные костюмы из Шелехова появились в японском музее

Шелехов, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Два русских национальных костюма – мужской и женский – стали экспонатами Музея дружбы, расположенного в японском городе Номи. Наряды пошили сотрудники ДК «Металлург», который входит в структуру ОК РУСАЛ в Шелехове.

– Номи – это город-побратим Шелехова, – рассказывает генеральный директор Иркутского алюминиевого завода Олег Буц. – Договор о породнении подразумевает развитие сотрудничества в различных областях – образовании, здравоохранении, городском благоустройстве. Ежегодно мы обмениваемся делегациями, делимся опытом и, конечно, знакомимся с культурными особенностями двух стран. Поэтому, когда возникла идея изготовить для японцев русские костюмы, мы ее поддержали и включились в работу.

С предложением подарить японцам русские костюмы выступили шелеховские депутаты. По словам председателя городской думы Константина Шадрина, Музей дружбы появился в Номи недавно, он призван рассказывать японцам об истории русского народа, его традициях и о далеком сибирском городе-побратиме. В ходе очередного визита шелеховской делегации в Японию костюмы были переданы в музей и заняли свое место в коллекции.

По сообщению пресс-службы ИркАЗа РУСАЛа

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