Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 3 июня откроется для посещений Иркутский областной краеведческий музей. Сейчас сотрудники учреждения готовятся к приему гостей после двухмесячного периода действия режима самоизоляции, сообщает пресс-служба музея. Отделы музея будут открываться поэтапно, в зависимости от технической готовности. Сейчас идет работа по обеспечению подразделений дезинфицирующими средства, инфракрасными бесконтактными термометрами, рециркуляторами воздуха и пр. Первыми, с 3 июня, примут посетителей «Ледокол «Ангара» и «Окно в Азию». На Ледоколе «Ангара» будут доступны к просмотру основная экспозиция «Славное море Байкал», а также «Музей оптических иллюзий и оптики «Фантаст». В экспозиционно-выставочном отделе «Окно в Азию» помимо постоянных экспозиций «Генерал-губернаторы Восточной Сибири» и «Научное освоение Сибири» будут работать выставки «Древние охотники и рыболовы северной Ангары», «Гражданская война в Восточной Сибири», «Иркутск – центр миграционных путей», «DINO-ПАРК». Режим работы отделов с 10:00 до 19:00 (с 11:00 до 19:00 – Ледокол «Ангара») ежедневно, кроме понедельника. Посетить их можно по предварительной записи и при одновременном нахождении в помещении музея не более пяти посетителей. В конце мая будет известен график открытия остальных отделов. КООРДИНАТЫ: Телефоны для записи: ледокол «Ангара» 8(3952)35-81-48 (адрес: проспект Маршала Жукова 36А/1), «Окно в Азию» 8(3952)25-98-21 (ул. 3-го Июля 21А и 21Б), отдел природы 8(3952)34-28-32 (ул. Карла Маркса, 11). Предварительная запись начнет осуществляться с 1 июня 2020 года. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: zen

иркутск

приоритет культура Тэги: View the discussion thread.