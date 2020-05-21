|Новости культуры в Иркутской области
|22.05.2020
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С 3 июня откроется для посещений Иркутский областной краеведческий музей
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Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 3 июня откроется для посещений Иркутский областной краеведческий музей. Сейчас сотрудники учреждения готовятся к приему гостей после двухмесячного периода действия режима самоизоляции, сообщает пресс-служба музея.
Отделы музея будут открываться поэтапно, в зависимости от технической готовности. Сейчас идет работа по обеспечению подразделений дезинфицирующими средства, инфракрасными бесконтактными термометрами, рециркуляторами воздуха и пр.
Первыми, с 3 июня, примут посетителей «Ледокол «Ангара» и «Окно в Азию». На Ледоколе «Ангара» будут доступны к просмотру основная экспозиция «Славное море Байкал», а также «Музей оптических иллюзий и оптики «Фантаст». В экспозиционно-выставочном отделе «Окно в Азию» помимо постоянных экспозиций «Генерал-губернаторы Восточной Сибири» и «Научное освоение Сибири» будут работать выставки «Древние охотники и рыболовы северной Ангары», «Гражданская война в Восточной Сибири», «Иркутск – центр миграционных путей», «DINO-ПАРК». Режим работы отделов с 10:00 до 19:00 (с 11:00 до 19:00 – Ледокол «Ангара») ежедневно, кроме понедельника. Посетить их можно по предварительной записи и при одновременном нахождении в помещении музея не более пяти посетителей. В конце мая будет известен график открытия остальных отделов.
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