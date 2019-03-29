Саксофоны и фагот – иркутян 5 апреля зовут на концерт в краеведческий музей

Иркутск, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Отдел истории Иркутского областного краеведческого музея продолжает цикл концертов в рамках проекта «Музыка в Мавританском замке». На концерт саксофониста Артема Сыровацкого зрителей приглашают 5 апреля.

Как сообщает пресс-служба музея, слушатели подробно познакомятся с целым семейством саксофонов – сопрано, альт, тенор, – а также услышат звучание старинного деревянно-духового инструмента фагота. В программе будут представлены шедевры академической музыки таких композиторов, как Антонио Вивальди, Франсуа Борне, Алена Крепена, Александра Алябьева.

Артем Сыровацкий – лауреат всероссийских и международных конкурсов, бронзовый призер Молодежных дельфийских игр-2018 во Владивостоке, победитель Всероссийского конкурса молодых исполнителей имени Тулуниной (2018 год, Красноярск), серебряный призер всероссийского конкурса «Сибирские ассамблеи»-2017 (Новосибирск).

Партию фортепиано исполнит лауреат всероссийских и международных конкурсов Алла Антонова.

Гостем концерта станет выпускник Новосибирской государственной консерватории имени Глинки Егор Дудченко.

КООРДИНАТЫ:

Адрес: Иркутск, ул. Карла Маркса, 2. Справки по телефону: 8 (3952) 33-34-49. Начало в 18:00.

Егор Дудченко