Санкт-Петербургский режиссер рассказал иркутским актерам об «идеальном театре»

Иркутск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Круглый стол «Вопросы творческого развития в современном репертуарном театре» прошел в Иркутске 20 сентября в рамках 12-го международного театрального фестиваля имени Александра Вампилова. О творческом росте артиста иркутскому театральному сообществу рассказал один из ведущих российских режиссеров старшего поколения, профессор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), лауреат Государственной премии Российской Федерации Геннадий Тростянецкий. Он начал с заявления о разнице между наукой и искусством: если в первой во главу угла ставятся факты, закономерности, то во втором «важно, не что и как, а кто». – Театр как целое создает только один-единственный человек – его художественный лидер. Если режиссер талантлив, если он лидер, то он и собирает театр вокруг себя. А директор в идеале должен «обеспечивать тыл», стоять за спиной, готовый поддержать режиссера и обеспечить ему все условия. Тогда и спектакль становится «товаром», и директор театра – «купцом», и сам театр – успешным, – считает Геннадий Тростянецкий. В «идеальном» театре, по мнению режиссера, весь коллектив до последнего техника должен работать сообща. При этом, по его словам, «театр – косное искусство», и эту косность надо преодолевать. – Есть три принципа подхода к репертуару. Обязательно должна быть высокая художественная литература. Разумеется, могут быть исключения – пьесы молодых драматургов, документалистика. Кроме того, режиссер обязан ставить труппе новые художественные задачи – пусть они играют так, как никогда не играли. Это может быть и неожиданное распределение ролей: кстати, чаще всего актеры наиболее полно раскрываются в капустниках и детских спектаклях. Ну и третий принцип – оба предыдущих должны решаться только в контакте со зрителем, – поделился режиссер. Он подчеркнул, что театр только тогда становится на ноги, когда у него появляется свой зритель. – Для этого, в том числе, важно работать со стилем: если ты ставишь шесть спектаклей в год, то пусть один будет четко для маленьких детей, другой – для тинейджеров, третий – для студенчества, четвертый – для пенсионеров, и так далее. И я заметил, что если спектакль – «для тинейджеров», то его посмотрят абсолютно все. Кстати, это самая благодарная аудитория, и именно по ней можно корректировать спектакли: удержал внимание подростка весь показ – удержишь и все остальное, – отметил Геннадий Тростянецкий. Также он заострил внимание участников круглого стола на том, в чем заключается профессия режиссера: это умение видеть в тексте, в какую игру должны играть актеры. Для каждого спектакля должна быть своя игра. – Например, Мольер – это игровой театр. Когда мы начинали репетировать [пьесу «Лекарь поневоле»], я понял, как это играть, я понял, как существовать актерам. Когда мы ставили «У войны не женское лицо», это был документ [спектакль поставлен по документально-очерковой книге белорусской писательницы Светланы Алексиевич, – прим. ред.], и важно было, чтобы актеры транслировали в зал «документальную хронику» – хронику чувства и хронику факта, – отметил он. При этом важно, чтобы актеры верили своему режиссеру. В подтверждение этой мысли Геннадий Тростянецкий процитировал собравшимся высказывание Георгия Товстоногова: «Актер верит тому режиссеру, который делает ему успех». Напоследок мэтр дал иркутским артистам несколько советов, как быть, если театр, в котором они служат, в чем-то «вдруг не идеален». – В этом случае очень важна самостоятельная работа актера. Кроме того, не стоит разделять спектакли и лаборатории – это нужно совмещать. Ну а лучшей «кузницей» становится малая сцена, которая тогда работает как никакая другая школа. Актер там работает по-другому, это как в кино сниматься, – подытожил он. Напомним, 12-й международный театральный фестиваль имени Александра Вампилова проходит в Иркутске с 16 по 22 сентября. В нем участвуют 19 коллективов из России и зарубежных стран. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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