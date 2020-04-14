Сбербанк и Okko покажут онлайн-концерт «Хора Турецкого»

Москва, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В рамках проекта Сбербанка и Okko «Шоу ON!» 15 апреля легендарный «Хор Турецкого» впервые даст онлайн-концерт. Специальным гостем выступления станет арт-группа SОPRANO.

В программу концерта войдут мировые хиты и любимые песни нескольких поколений – от классики до рока, от поп-музыки до оперы и народных шлягеров, сообщает пресс-служба банка. И, конечно же, всех зрителей ждет а капелла – фирменное многоголосье коллектива.

Трансляция начнется в 19:00 по московскому времени. Концерт доступен всем подписчикам Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV (телевизоры Samsung и LG), на Okko SmartBox и на сайте Okko. Те, кто еще не является подписчиком Okko, могут посмотреть онлайн-трансляцию бесплатно на show.okko.tv и страницах онлайн-кинотеатра Okko в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Отзывами о концерте «Хора Турецкого» зрители могут делиться в группе онлайн-кинотеатра Okko в соцсети «ВКонтакте».

«Шоу ON!» – проект с живыми концертами от Сбербанка и мультимедийного сервиса Okko, созданный, чтобы радовать поклонников музыки, которые оказались лишены шоу любимых исполнителей из-за отмены массовых мероприятий, а также призванный сделать искусство доступным для всех жителей России и мира. Live-выступления рок– и поп-звезд проходят в Okko каждую пятницу и субботу.