Сбербанк выступил генеральным партнером концерта Анны Нетребко

Москва, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Уникальное для культурной жизни России событие состоится сегодня в Государственном Кремлевском дворце. На одну сцену выйдет сразу несколько мировых звезд оперы. Совместный концерт Анны Нетребко, Андреа Бочелли, Юсифа Эйвазова и Ольги Перетятько стал возможен благодаря Сбербанку, который выступил генеральным партнером мероприятия, сообщает пресс-служба банка. Собрать таких востребованных исполнителей в один вечер в одном месте – невероятно сложная задача для импресарио. Из-за плотных графиков, которые расписаны на годы вперед, каждый концерт такого масштаба становится знаковым для музыкального мира. Завтрашний гала-вечер в Кремле по сложности организации и статусу исполнителей можно смело сравнить с выступлениями легендарного трио теноров Лучано Паваротти, Хосе Каррераса и Пласидо Доминго, которые, однако, так и не выступили в Москве в таком составе. Концерт в Москве пройдет в сопровождении Симфонического оркестра Московского театра «Новая опера» и Академического Большого хора «Мастера хорового пения». Сбербанк активно поддерживает ключевые события культурной жизни страны. Среди них – выставка Лейденской коллекции в Эрмитаже, выставка коллекции Щукина в Пушкинском музее, реставрация картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» совместно с Третьяковской галерей. Также банк выступает генеральным партнером театрального фестиваля и премии «Золотая Маска» и развивает технологические проекты для обеспечения доступа к предметам искусства людей с инвалидностью, среди которых – тифлокомментирование и выставка тактильных картин. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: сбербанк

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