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Культура
14.04.2020

Семь иркутских подростков успешно прошли онлайн-прослушивание в ГИТИС

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье заработала онлайн-мастерская ГИТИС. Ведущий театральный вуз России в рамках образовательного благотворительного проекта «Поколение М» впервые проводил прослушивания абитуриентов в онлайн-формате. По итогам испытаний семь иркутских подростков успешно прошли прослушивание и рекомендованы к прохождению вступительных экзаменов ГИТИС в Москве.

Семь иркутских подростков успешно прошли онлайн-прослушивание в ГИТИС

Всего участниками мероприятия стали более 100 подростков из Иркутска, Усолья-Сибирского, Ангарска и других районов Иркутской области. Набор проходил на эстрадное отделение к актеру театра, кино, телевидения Валерию Гаркалину. Перед прослушиванием состоялась творческая встреча и мастер-класс от педагога легендарного вуза – преподавателя актерского мастерства и режиссуры ГИТИС Алексея Курганова «Профессия: актер. Элементы внутренней техники», где педагог дал ценные советы желающим связать свою жизнь с театром. Об этом сообщает пресс-служба МТС.

По итогам онлайн-прослушиваний Алексей Курганов отметил хороший уровень подготовки участников. Успешно прошли испытания 5 подростков из Иркутска, а также две девушки из Усолья-Сибирского и Бурети. Так, Елена Каушева из деревни Буреть, где проживает около 1000 жителей, ради занятий в театре, приезжает в Ангарск более чем за 80 км. Сразу после окончания карантина семерых ребят ждут в ГИТИСе на очных турах.

– Иркутск – очень театральный город, здесь немало школ искусств, колледжей, это конечно сказывается на том, что уровень ребят довольно высокий. Я рад, что мне удалось отобрать семь человек – это очень хороший результат, и я надеюсь, что эти ребята пройдут и следующие этапы экзаменов. Наша задача – набрать курс с талантливыми людьми», – комментирует преподаватель кафедры актерского мастерства и режиссуры ГИТИС Алексей Курганов

Проект проходит под эгидой творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М», в рамках которого дети и подростки со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям.

– Иркутск стал первым городом, в котором прослушивания прошли в онлайн-формате», – говорит директор филиала МТС в Иркутской области Владислав Божеев. – И это не случайно, Приангарье уже который год по активности участников проекта «Поколение М» входит в ТОП-5 городов России.  Совместный проект «Поколения М» и ГИТИСа дал уникальный шанс нашей молодежи презентовать свои способности и таланты, не выходя из дома. Онлайн-формат прослушивания позволил охватить более широкую аудиторию Иркутской области, и шанс появился у подростков и из столицы Приангарья и из отдаленных районов. Важно и то, что «Поколение М» это не только творческий, но и благотворительный проект.

В ближайшее время онлайн-мастерские ГИТИС откроются и в других городах России, в том числе, городах ЯНАО, Дальнего Востока, Челябинской области.

СПРАВКА:

  • «Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
  • Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта — сайте pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и «Ералаш», студия «Непоседы» и другие.
  • Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.
  • При этом все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций.
  • Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.
  • Российский институт театрального искусства — ГИТИС — крупнейший театральный вуз Европы, в прошлом году отметивший 140-летие. Больше 1 600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа обучаются сегодня в ГИТИСе на 8 факультетах: актерском, режиссерском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, эстрады, сценографии и продюсерском.

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