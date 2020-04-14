|Культура
|14.04.2020
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Семь иркутских подростков успешно прошли онлайн-прослушивание в ГИТИС
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Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье заработала онлайн-мастерская ГИТИС. Ведущий театральный вуз России в рамках образовательного благотворительного проекта «Поколение М» впервые проводил прослушивания абитуриентов в онлайн-формате. По итогам испытаний семь иркутских подростков успешно прошли прослушивание и рекомендованы к прохождению вступительных экзаменов ГИТИС в Москве.
Всего участниками мероприятия стали более 100 подростков из Иркутска, Усолья-Сибирского, Ангарска и других районов Иркутской области. Набор проходил на эстрадное отделение к актеру театра, кино, телевидения Валерию Гаркалину. Перед прослушиванием состоялась творческая встреча и мастер-класс от педагога легендарного вуза – преподавателя актерского мастерства и режиссуры ГИТИС Алексея Курганова «Профессия: актер. Элементы внутренней техники», где педагог дал ценные советы желающим связать свою жизнь с театром. Об этом сообщает пресс-служба МТС.
По итогам онлайн-прослушиваний Алексей Курганов отметил хороший уровень подготовки участников. Успешно прошли испытания 5 подростков из Иркутска, а также две девушки из Усолья-Сибирского и Бурети. Так, Елена Каушева из деревни Буреть, где проживает около 1000 жителей, ради занятий в театре, приезжает в Ангарск более чем за 80 км. Сразу после окончания карантина семерых ребят ждут в ГИТИСе на очных турах.
– Иркутск – очень театральный город, здесь немало школ искусств, колледжей, это конечно сказывается на том, что уровень ребят довольно высокий. Я рад, что мне удалось отобрать семь человек – это очень хороший результат, и я надеюсь, что эти ребята пройдут и следующие этапы экзаменов. Наша задача – набрать курс с талантливыми людьми», – комментирует преподаватель кафедры актерского мастерства и режиссуры ГИТИС Алексей Курганов
Проект проходит под эгидой творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М», в рамках которого дети и подростки со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям.
– Иркутск стал первым городом, в котором прослушивания прошли в онлайн-формате», – говорит директор филиала МТС в Иркутской области Владислав Божеев. – И это не случайно, Приангарье уже который год по активности участников проекта «Поколение М» входит в ТОП-5 городов России. Совместный проект «Поколения М» и ГИТИСа дал уникальный шанс нашей молодежи презентовать свои способности и таланты, не выходя из дома. Онлайн-формат прослушивания позволил охватить более широкую аудиторию Иркутской области, и шанс появился у подростков и из столицы Приангарья и из отдаленных районов. Важно и то, что «Поколение М» это не только творческий, но и благотворительный проект.
В ближайшее время онлайн-мастерские ГИТИС откроются и в других городах России, в том числе, городах ЯНАО, Дальнего Востока, Челябинской области.
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