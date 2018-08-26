Сергей Левченко спел вместе с «Хором Турецкого» на центральной площади Иркутска

Иркутск, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Открытый концерт в формате народного караоке арт-группы «Хор Турецкого» прошел в Иркутске на площади Сперанского. Вместе с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко коллектив исполнил песню «Надежда».Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Хор привез в Иркутск любимые песни разных поколений. В репертуаре песни военных лет: «Смуглянка», «Катюша», «Военные попурри», песни из кинофильмов «Генералы песчаных карьеров», «Белое солнце пустыни», «Иван Васильевич меняет профессию», песни из репертуаров «Ласкового мая», «Миража», Виктора Цоя.

– В прошлом году на гастролях в Иркутске я обратил внимание, что сибиряки здорово поют. Так возникла идея организовать народное караоке у берегов Байкала. Губернатор нас поддержал. И вот мы здесь. Приехали в большом составе: это певцы, сценограф, техническая группа, звукорежиссеры, художник по свету, костюмер, администратор. Поем вместе с вами с удовольствием, – рассказал руководитель хора Михаил Турецкий.