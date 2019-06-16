Сергей Сокол: Ёрдынские игры стали масштабным этнокультурным мероприятием страны

Ольхонский район, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол принял участие в Международном этнокультурном фестивале «Ёрдынские игры-2019», который проходил в Ольхонском районе 13-15 июня.

Спикер посетил выставочные площадки и мероприятия фестиваля, выступил на торжественной церемонии закрытия, сообщает персс-служба ЗС.

– Ёрдынские игры – настоящая визитная карточка Ольхонского района и всего Приангарья, – сказал Сергей Сокол. – Возрождение этого древнего национального праздника стало большим шагом к осознанию и сохранению этнического и культурного разнообразия региона. Сегодня фестиваль объединяет традиционные культуры Евразии и вызывает огромный интерес у гостей из разных регионов России, зарубежных туристов. Хочу выразить благодарность организаторам, участникам и гостям фестиваля. В этом году мы в очередной раз подтвердили его значимость как одного из самых масштабных этнокультурных мероприятий страны.

Спикер поздравил победителей состязаний и выразил уверенность, что участники и гости этнокультурного фестиваля надолго запомнят этот зрелищный и яркий праздник. От имени депутатов Законодательного собрания Сергей Сокол передал мэру Ольхонского района Андрею Тыхееву книги иркутских авторов – издания предназначены детским учреждениям муниципалитета.

Завершился Международный этнокультурный фестиваль традиционным ёхором вокруг горы Ёрд. Существует поверье, что если хоровод сомкнется вокруг горы, то последующие годы будут благополучными.