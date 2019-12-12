Сертификаты на приобретение музыкальных инструментов и микроавтобуса в честь юбилея вручили Иркутской областной филармонии

Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сертификаты на приобретение музыкальных инструментов на шесть миллионов рублей и микроавтобуса вручили Иркутской областной филармонии в честь 80-летнего юбилея.

На торжественном мероприятии присутствовали руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов и заместитель министра культуры и архивов региона Руслан Дячук.

В честь юбилея состоялся праздничный концерт, участие в котором приняли Губернаторский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя, главного дирижера, заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша, оркестр русских народных инструментов, камерный хор под управлением Елены Бояркиной, ансамбль «Байкал-квартет», солисты филармонии, а также Лидия Светозарова (Москва), Желько Андрич (Сербия) и Гомбо Ганбаатар (Монголия). Творческие коллективы выступали в необычных составах, например, вместе с оркестром русских народных инструментов солировал квартет фаготов, а с Губернаторским симфоническим оркестром выступили виртуозы ансамбля «Байкал-квартет».

От имени губернатора Дмитрий Чернышов вручил директору филармонии Ирине Касьяновой сертификат на шесть миллионов рублей для приобретения музыкальных инструментов. Художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра, заслуженный деятель искусств России Ильмар Лапиньш был отмечен Почетной грамотой губернатора.

Также от имени министра культуры и архивов Иркутской области Ольги Стасюлевич с юбилеем Иркутскую областную филармонию поздравил заместитель министра Руслан Дячук, который вручил учреждению сертификат на приобретение 19-местного микроавтобуса.

К празднованию юбилея в филармонии подготовили еще два концерта. 12 декабря выступит аккордеонист Александр Чудновский с программой «Bonne Annee. Мюзетт – формат», 13 декабря состоится концерт солистов филармонии под названием «Назад в будущее».