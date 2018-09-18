Сформирована предварительная программа мероприятий Байкальского фестиваля «Человек и природа»

Иркутск, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сформирован проект программы мероприятий 17-го Байкальского международного кинофестиваля имени Валентина Распутина «Человек и природа».

Напомним, фестиваль состоится с 21 по 25 сентября. В первый день участников и членов жюри встретят и разместят, в 18:30 пройдет пресс-конференция. В 20:00 после прохода по красной дорожке участников, жюри, почетных гостей, губернатора и членов правительства Иркутской области, участников международного водного форума, спонсоров фестиваля начнется торжественная церемония открытия в к/т «Звездный».

Напомним, будет показан фильм открытия – «Облепиховое лето» (студия «Лендок», Санкт-Петербург). Картину о жизни и гибели великого советского драматурга, нашего земляка Александра Вампилова представляют: режиссер Виктор Алферов, сценарист Ольга Погодина-Кузмина, исполнитель главной роли, актер Андрей Мерзликин.

В субботу, 22 сентября, запланированы показы конкурсной программы на площадках фестиваля, показы фильмов внеконкурсной программы, а также мастер-классы от членов жюри. В 19:00 пройдет творческая встреча со съемочной группой «Облепихового лета» и показ сюжета «Иркутского областного кинофонда» о съемках фильма на Байкале.

В воскресенье, 23 сентября, продолжатся показы конкурсной программы на площадках фестиваля, показы фильмов внеконкурсной программы. Состоится мастер-класс сценариста, режиссера, продюсера, главного режиссера Дирекции документального кино АО «Первый канал» Натальи Гугуевой.

В понедельник, 24 сентября, также пройдут показы конкурсной программы на площадках Фестиваля и фильмов внеконкурсной программы. Ожидается мастер-класс режиссера-документалиста, члена отборочной комиссии фестивалей «Лучезарный Ангел» и «Свидание с Россией», преподавателя школы кино и телевидения «Аурум» Елены Алферовой.

В завершающий день фестиваля, 25 сентября, состоится Байкальский питчинг лучших кинопроектов Иркутской области, республики Бурятия и Забайкальского края, проведут заключительную пресс-конференцию. Пройдут показы конкурсной программы на площадках Фестиваля, показы фильмов внеконкурсной программы. В 18:30 – торжественная церемония подведения итогов и закрытия фестиваля в к/т «Звездный».

Площадки фестиваля:

к/т «Дом Кино» – ОГАУК «Иркутский областной кинофонд»,

к/т «Звездный»,

Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского,

Иркутский планетарий,

Кофейня «Castro Cafe»,

Кофейня «Белая Ворона».