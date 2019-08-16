Школа-студия МХАТ представит на Иркутском международном книжном фестивале три спектакля

Иркутск, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» объявляет театральную программу Иркутского международного книжного фестиваля. Школа-студия МХАТ покажет на фестивале спектакль по мотивам книг Виктора Астафьева, уличный спектакль «Лес» и музыкально-поэтическую постановку, посвященную Александру Володину. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля. 30 августа в ТЮЗе имени Вампилова студенты четвёртого курса Школы-студии МХАТ из мастерской Виктора Рыжакова покажут спектакль «Чуш или все, что осталось после нашей поездки на родину писателя» по прозе Виктора Астафьева. В 2018 году студенты Школы-студии провели зимние каникулы на родине Астафьева, в селе Овсянка Красноярского края. Студийцы общались с местными жителями, друзьями, близкими и современниками писателя. Полученные впечатления легли в основу спектакля и сопровождаются наблюдениями артистов и песнями, без которых невозможно представить сибирскую землю. 30 и 31 августа выпускники мастерской Дмитрия Брусникина представят спектакль «Лес». Это уличный спектакль, артисты будут играть его прямо на площади перед стадионом «Труд». В основе постановки – труд русского философа Владимира Бибихина. Среди декораций из бревен, веток, листьев и камней актеры попытаются вспомнить себя «лесных» и показать взаимоотношения человека и природы в индустриальную эпоху. В августе «Лес» был представлен на Эдинбургском фестивале, крупнейшем театральном событии в мире. 31 августа в ТЮЗе им. А. Вампилова артисты мастерской Виктора Рыжакова покажут музыкально-поэтическую постановку «Оттепель», посвященную 100-летию со дня рождения Александра Володина. Этот спектакль – попытка передать атмосферу начала шестидесятых, когда поэты искали свой неповторимый язык и создавали новые жанры, формы и направления в искусстве. Именно так появились песни 1960-х, которые артисты спектакля перепевают по-своему, сохраняя дух свободы и романтику эпохи. – Создавая этот спектакль, мы пытались разгадать секрет человеческой жизни. Он называется «Оттепель» не только потому, что мы говорим в нём голосом 60-х – времени, когда закончился тоталитаризм, и люди стали свободнее, искреннее, счастливее. Наш спектакль еще и обращение к современникам о том, что нам всем нужна оттепель – в умах, в сердцах, в человеческих отношениях, – говорит режиссёр спектакля, педагог Школы-студии МХАТ Виктор Рыжаков. 31 августа в малом зале ТЮЗа состоится творческая встреча с Виктором Рыжаковым. Тема встречи: «Драматургия современного театра: традиция и новация». 30 и 31 августа на главной сцене фестиваля состоятся литературные чтения с участием актеров Школы-студии МХАТ. Билеты на спектакли в ТЮЗе им. А. Вампилова и встречу с Виктором Рыжаковым – бесплатные. Их можно забронировать через форму регистрации на сайте ИМКФ и на страницах фестиваля в «Фейсбуке» и во «ВКонтакте» . Вход на литературные чтения и уличный спектакль «Лес» – свободный. Иркутский международный книжный фестиваль пройдет с 30 августа по 1 сентября на площади перед стадионом «Труд» (Ленина, 48). Главная тема фестиваля – «Контуры нового мира». На ИМКФ выступят норвежский прозаик Эрленд Лу, армянская писательница Мариам Петросян, русско-британский журналист Оуэн Мэтьюз, автор бестселлера «В интернете кто-то неправ» Ася Казанцева, лауреат «Русского Букера» Александр Снегирев, писательница Линор Горалик, автор книги «Миазмы, симптомы, улики» Мария Пироговская, популяризатор науки Андрей Бабицкий, автор книги «Калечина-Малечина» Евгения Некрасова и другие. На ярмарке можно будет приобрести книги издательств «Манн, Иванов и Фербер», «Самокат», «Паулсен», «Альпина Паблишер», «Бумкнига», «Настя и Никита», книжного магазина «Циолковский», «Corpus», «Синдбад» и сотни других. В тематических лекториях «Человек», «Общество» и «Планета» пройдут мастер-классы, дискуссии и встречи с авторами. Вход на все события фестиваля бесплатный. Организаторы ИМКФ – фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» и ассоциация «Межрегиональная федерация чтения». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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