Школьникам Приангарья предлагают поучаствовать в конкурсе видеороликов и выиграть полет на воздушном шаре

Иркутск, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье туристические гиды устраивают конкурс для школьников – нужно записать видеорассказ о любимом месте или особенности своего города или озера Байкал. Главный приз – полет на воздушном шаре.

Также в числе призов – билет в Большой иркутский планетарий, экскурсия на Солнечный телескоп в Листвянке, книги о Байкале, настольные игры и другое.

Как сообщают организаторы, участники должны снять видео на выбранную тему и прислать на электронную почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Ролик должен быть не длиннее 10 минут и содержать хотя бы один научный или исторический факт по рассказываемой теме. Организаторы разместят присланные видео на YouTube-канале. Зрители, участники, их друзья и знакомые могут голосовать за понравившийся ролик. Шесть из них, получившие большее количество лайков, выходят в финал. Победителя определят путем голосования в прямом эфире инстаграма .

Работы принимаются до 20 апреля, подведение итогов – 30 апреля. Жюри оценит видеоролики по смысловому содержанию, формату подачи материала – он не ограничен – и харизме конкурсанта. Участвуют две конкурсные группы: С 1 по 4 и с 5 по 11 классы.