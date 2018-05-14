|Культура
|15.05.2018
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Сибирский бас примет участие в престижном международном конкурсе
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Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На официальном сайте одного из самых престижных оперных конкурсов в мире, основателем и главным художественным руководителем которого является Пласидо Доминго, – «Placido Domingo’s Operalia» – 7 мая был объявлен список из 40 финалистов со всего мира. В него вошел иркутянин Глеб Перязев.
По информации организаторов, финальная часть состоится в Лиссабоне (Португалия) с 27 августа по 2 сентября 2018 года. За всеми турами можно будет наблюдать в прямом эфире.
Фото предоставлено организаторами
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