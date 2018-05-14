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Культура
15.05.2018

Сибирский бас примет участие в престижном международном конкурсе

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На официальном сайте одного из самых престижных оперных конкурсов в мире, основателем и главным художественным руководителем которого является Пласидо Доминго, – «Placido Domingo’s Operalia» – 7 мая был объявлен список из 40 финалистов со всего мира. В него вошел иркутянин Глеб Перязев.

По информации организаторов, финальная часть состоится в Лиссабоне (Португалия) с 27 августа по 2 сентября 2018 года. За всеми турами можно будет наблюдать в прямом эфире.

Сибирский бас примет участие в престижном международном конкурсе

Фото предоставлено организаторами

СПРАВКА:

  • Международный конкурс оперных певцов «Опералия» (Operalia) был основан в 1993 году. Цель конкурса – найти новые оперные таланты и помочь в их дальнейшем карьерном росте. Конкурс «Опералия» открыт для всех участников в возрасте от 18 до 30 лет.
  • Каждый год в штаб-квартиру конкурса в Париже приходит около 1000 заявок от желающих принять участие в соревновании. Само участие в конкурсе и тем более победа в нем – это хороший старт для будущей удачной карьеры. Поскольку жюри состоит, по большей части, из известных оперных режиссеров-постановщиков, работающих в самых престижных оперных театрах мира, они часто приглашают конкурсантов для участия в своих спектаклях. И хотя далеко не все лауреаты прошлых лет стали впоследствии выдающимися артистами, есть среди них и настоящие знаменитости.

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