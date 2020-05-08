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Культура
10.05.2020

Скульптурные работы Даши Намдакова украсили храм в подмосковном парке «Патриот»

Московская область, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В подмосковном парке «Патриот» 9 мая завершилось строительство главного храма Вооруженных сил России.

Храм Воскресения Христова был построен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

– Для оформления храма были созданы монументальные скульптурные работы, среди которых барельефы Святых Владимира и Ольги, образы евангелистов, Георгия Победоносца и архангела Михаила, композиция «Спас Нерукотворный», а также центральные врата храма. Перед создателями храмового убранства стояла сложная задача по просчету перспективных искажений, которые даёт расположение скульптур на высоте и на неровных поверхностях, – рассказал на своей странице в Инстаграм скульптор Даши Намдаков.

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Сегодня завершено строительство Храма на территории парка “Патриот”. ⠀ Для оформления храма были созданы монументальные скульптурные работы, среди которых барельефы Святых Владимира и Ольги, образы евангелистов, Георгия Победоносца и архангела Михаила, композиция “Спас Нерукотворный”, а также центральные врата Храма. ⠀ Размеры бронзовых скульптур Храма достигают семи метров. Прежде, чем отлить каждую скульптуру в ее окончательной версии, требуется выполнить несколько точных полноразмерных макетов каждой из них в глине. Глина требует постоянного увлажнения, поэтому рабочая мастерская напоминала строительную площадку со множеством лесов. Несмотря на гигантские масштабы работ, от команды скульпторов и художников требовалась ювелирно-точная работа по проработке каждого барельефа или скульптуры в мельчайших деталях. ⠀ Перед создателями храмового убранства стояла сложная задача по просчету перспективных искажений, которые даёт расположение скульптур на высоте и на неровных поверхностях. Пока скульптуры находятся в мастерской на полу, они кажутся выполненными в причудливых ракурсах. ⠀ • ⠀ Today the works at the Cathedral of the Resurrection of Christ at the Patriot Park have been completed. ⠀ We worked on several monumental sculptural works here, among which are bas-reliefs of Sts Vladimir and Olga, images of the Evangelists, St. George and the Archangel Michael, the Image of Edessa, as well as the central gates of the Cathedral. ⠀ Some of the bronze sculptures are seven meters high. It was necessary to complete exact full-size models of each of the sculptures in clay before casting them. Clay requires constant hydration, so the studio was all wrapped in scaffolding. Despite the gigantic scale of the work, our team carried out precise jewelry work on each bas-relief and sculpture in every smallest detail. ⠀ The team had a difficult task of calculating perspective distortions that affect sculptures placed at height and on uneven surfaces. You now see the sculptures on the floor, so they seem rather fancy executed.

Публикация от Dashi Namdakov (@dashi_namdakov)

Размеры бронзовых скульптур храма достигают семи метров. Прежде, чем отлить каждую скульптуру в ее окончательной версии, требуется выполнить несколько точных полноразмерных макетов каждой из них в глине. Несмотря на гигантские масштабы работ, от команды скульпторов и художников требовалась ювелирно-точная работа по проработке каждого барельефа или скульптуры в мельчайших деталях.

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Московская область, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В подмосковном парке «Патриот» 9 мая завершилось строительство главного храма Вооруженных сил России.
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