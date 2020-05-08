Скульптурные работы Даши Намдакова украсили храм в подмосковном парке «Патриот»

Московская область, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В подмосковном парке «Патриот» 9 мая завершилось строительство главного храма Вооруженных сил России.

Храм Воскресения Христова был построен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

– Для оформления храма были созданы монументальные скульптурные работы, среди которых барельефы Святых Владимира и Ольги, образы евангелистов, Георгия Победоносца и архангела Михаила, композиция «Спас Нерукотворный», а также центральные врата храма. Перед создателями храмового убранства стояла сложная задача по просчету перспективных искажений, которые даёт расположение скульптур на высоте и на неровных поверхностях, – рассказал на своей странице в Инстаграм скульптор Даши Намдаков.

Размеры бронзовых скульптур храма достигают семи метров. Прежде, чем отлить каждую скульптуру в ее окончательной версии, требуется выполнить несколько точных полноразмерных макетов каждой из них в глине. Несмотря на гигантские масштабы работ, от команды скульпторов и художников требовалась ювелирно-точная работа по проработке каждого барельефа или скульптуры в мельчайших деталях.