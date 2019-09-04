Смерть бумажной книги и как почувствовать себя живым: Александр Снегирев на ИМКФ рассказал иркутянам, зачем люди пишут и читают

Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 31 августа на международном книжном фестивале популярный российский писатель Александр Снегирев рассказал горожанам, «зачем мы пишем и читаем». Он начал с заявления, что люди сейчас живут в эпоху синтеза искусств. Это уже не раз происходило в мировой истории, отметил писатель, и сейчас мы наблюдаем очередной такой расцвет. – С одной стороны, мы живем в литературоцентричной стране. С другой – никто книжки не читает, но писателей уважают. Я слышал такую фразу в ответ на вопрос: «Что вы читаете?» – «Я читаю классику». Обычно такой ответ дают те люди, которые не читают ничего. Однако в современной российской литературе царит довольно любопытный процесс, и сегодня много интересных авторов работает в жанре прозы и поэзии, – сказал Александр Снегирев. Он рассказал, что всегда удивляется, когда на мастер-классы формата «как учиться писать» приходят люди, которые и без того имеют множество возможностей для получения удовольствия. Но часто люди приходят не для того чтобы стать писателями, сценаристами, драматургами, а чтобы просто понять – хотя бы отчасти – суть самой стихии писательства. – Ведь сегодня, если задуматься, среднестатистический человек пишет куда больше, чем даже 10 лет назад. Мы стали общаться через текст и куда меньше звонить, – отметил Александр Снегирев. – Не знаю, как в Иркутске, а в Москве сейчас даже по этикету принято писать. А потом люди пишут: «Можно, я позвоню?», когда что-то ну уж очень важное надо обсудить. Мы живем в довольно интересное время, когда вынуждены писать какое-то количество текстов, я уж не говорю о переписке в соцсетях и мессенджерах. Есть очень много всяких сфер жизни, где пригодится умение обращаться. Конечно, это не литература, а простенькие, казалось бы, задачи. Но если освоить несложные базовые навыки обращения с языком, то эти простенькие задачи вы будете решать куда как более ловко. Кроме того, отметил писатель, есть такой феномен, как нужда в некой подлинности, тактильности, нужда в настоящем общении. Люди сейчас живут в сильно виртуализированном мире, где телефонный разговор заменяется текстовыми сообщениями. Это резко изменило человеческую жизнь и сократило общение. – Мне кажется, сегодня мировая литература дрейфует в сторону такой вот новой очности. Еще недавно было принято трагическое настроение: «ах, умирает бумажная книга, ей на смену приходят бездушные цифровые носители». Любопытно, но смерть бумажной книги не то отменилась, не то перенеслась, потому что прекратилось падение тиражей. Я считаю, это связано с нуждой в тактильности: людям нужны какие-то предметы, чтобы ощущать себя живыми. Кроме того, отметил писатель, новое поколение не так восхищено цифровыми технологиями, как их родители. Среди молодежи бумажные книги снова востребованы. Тому наглядное подтверждение – книжные фестивали, которые «расцвели» на карте России в последние несколько лет, «в эпоху как бы падения интереса к литературе». – Мне кажется, необязательно вообще писать – это, в общем-то, выбор немногих. Но очень важно понимать, почему вы вообще читаете. Все мы потребляем литературу. Я считаю, что литература – это не только книги. То, что сейчас происходит на площадках книжного фестиваля – разговоры, мастер-классы, дискуссии, – это тоже литература. Литература – это стихия, которая находит себе обличье под стать эпохе, – уверен Александр Снегирев. – Еще каких-то несколько сот лет назад литературой было выступление на рыночной площади какого-нибудь остряка, который рассказывал байки. Потом эти байки, прошедшие огранку временем, были записаны «деловыми филологами» типа братьев Гримм и превратились в книги. Поэтому литература – это такое вещество, субстанция, которая перетекает из явления в явление. Например, качественные телесериалы – это настоящий современный роман. Он подчеркнул, что при оценивании литературы и искусства в целом важно сначала задать вопрос себе: «Зачем мне это нужно? Зачем я смотрю на живопись в музее, сериал в Сети или зачем читаю текст?». При этом неправильных ответов тут нет. – Как только вы понимаете стихию, которая казалась вам чуждой и некомфортной, как только вы ее осваиваете, вы сразу открываете для себя новый мир, – пояснил Александр Снегирев. Также писатель посоветовал участникам встречи все важные вещи в своей жизни записывать от руки. – Это связано с физиологией, с моторикой. И мысли другого качества приходят на ум, когда вы работаете с бумагой и карандашом или ручкой, а последующая перепечатка обеспечивает лишь редактуру, – сказал он. – Ну и к вопросу о том, умрет ли бумажная книга. Об этом страшно говорить, но на самом деле ничего катастрофического в этом нет. Например, когда появился печатный станок, мастера, создававшие рукописные книги, их коллекционеры были, наверное, в ужасе и с презрением относились к новшеству. И что в итоге? Мы часто с вами читаем рукописные книги? Главное в литературе, заключил Александр Снегирев, это мысль: она, как вода из земной атмосферы, никуда не исчезает бесследно, всего лишь меняет форму. Напомним, Иркутский международный книжный фестиваль прошел в столице Приангарья с 30 августа по 1 сентября. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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