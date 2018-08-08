Солист иркутского музтетра выступит на международном конкурсе

Турин, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Солист Иркутского областного музыкального театра имени Загурского Андрей Данилов-младший выступит на международном вокальном конкурсе «Опера Пьемонта – голоса мира», который пройдёт в Турине с 18 по 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Участие в музыкальном соревновании принимают дипломированные оперные вокалисты и студенты вокальных отделений в возрасте до 34 лет. Отборочный тур проходил по видеозаписям в конце 2017 года. Было подано более 300 заявок из разных стран. Андрей Данилов-младший – единственный тенор, представляющий Россию в Италии. Президентом конкурса исполнителей является легендарная итальянская оперная певица Рената Скотто.

Андрей Данилов-младший родился в Иркутске в театральной семье артистов Иркутского музыкального театра имени Загурского Натальи и Андрея Даниловых. С 2013 года является солистом театра. В июне 2014 года был удостоен звания лауреата конкурса молодых вокалистов «Белведере», проводимого в рамках Международного фестиваля оперной музыки «Дыхание Байкала», в мае 2016 года стал обладателем первой премии в номинации «Мюзикл» шестого конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла имени Курочкина.