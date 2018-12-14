Сотрудники МЧС дадут 14 декабря большой концерт в Иркутске

Иркутск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Оркестр ГУ МЧС даст 14 декабря большой концерт в Иркутске на площади у дворца спорта «Труд».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, Иркутск подержал Всероссийский музыкальный флешмоб «МЧС дарит музыку».

С 12 декабря по всей стране стартовал музыкальный флешмоб «МЧС дарит музыку», приуроченный к профессиональному празднику – Дню спасателя Российской федерации. В марафоне примут участие духовые и вокально-инструментальные коллективы МЧС России, созданные более чем в 30 городах. Музыканты в погонах выступят на самых разных площадках: в крупных торговых центрах, на площадях, станциях метро и других местах с массовым пребыванием людей. Флешмоб стартовал на Дальнем Востоке, Иркутск – второй город, принявший эстафету музыкального марафона.

Несмотря на холодное время года, музыканты готовы продемонстрировать виртуозное исполнение классической и современной музыки и сибирский иммунитет к морозам. В репертуаре иркутского оркестра более 200 композиций, рассчитанные на любую аудиторию: популярные шлягеры, музыка из кинофильмов и детских мультфильмов. Все желающие смогут приобщиться к музыкальному шоу совершенно бесплатно, оркестр будет играть с 14 до 18 часов на центральной площади областного центра.

СПРАВКА:

Оркестр был создан в 1903 году по приказу Иркутского генерал-губернатора. В состав его входили профессиональные пожарные. В свободное от службы время они играли для иркутян в садах и скверах. Исключением стали первая мировая и великая Отечественная войны. Сейчас традиция восстанавливается. Оркестр ГУ МЧС России по Иркутской области в летнее время играет на набережной Ангары и участвует во всех крупных городских и областных мероприятиях. В составе – 18 профессиональных музыкантов. С 2018 года руководит оркестром Ярослав Федак.

Репетиции оркестра проходят в отреставрированном здании пожарной каланчи, где находится музей ГУ МЧС. Оркестр в этом году отмечает 115-летие со дня создания и также является частью истории иркутской пожарной охраны.