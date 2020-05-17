|Новости культуры в Иркутской области
|18.05.2020
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Сотрудников музеев Иркутской области поздравили с профессиональным праздником
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Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С Днем музеев поздравили сотрудников культурных учреждений Иркутской области. Обращение в их адрес направил врио губернатора Игорь Кобзев.
Уважаемые музейные работники!
Примите самые искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником – Международным днем музеев!
Музеи всегда выполняют особую просветительскую миссию, направленную на сохранение истории человечества, совершенствование научной мысли, осмысление путей развития человеческого общества.
Мы неизменно называем каждый музей храмом истории и культуры, который открывает человеку величие прошлого, значение настоящего и перспективы будущего.
От всей души желаю вам здоровья, творческого вдохновения и благополучия. Пусть вашим делам и начинаниям всегда сопутствует успех!
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев