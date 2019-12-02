Спектакль «Анна Каренина» с участием Владимира Стеклова покажут в Иркутске

Иркутск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Постановку Московского современного художественного театра (МСХТ) «Анна Каренина» зрители увидят 9 декабря 2019 года на сцене Иркутского театра юного зрителя имени Александра Вампилова.

Спектакль был создан в 2017 году и является настоящей классической постановкой с главной сюжетной линией Анны и Вронского. В нем заняты знаменитые и популярные актеры сегодняшнего российского кинематографа и театра: Народный артист России Владимир Стеклов, Заслуженная артистка России Людмила Татарова, а также Дмитрий Мазуров, Яна Науменко, Инга Светлова и другие.

«Анну Каренину» называют романом-энциклопедией семейной жизни. В основе романа лежат предубеждения, стереотипы, внутренний конфликт и вечное желание найти счастье в этом бренном мире. Несчастная любовь Анны развивается на фоне счастливой семейной жизни Константина Левина и Кити Щербацкой и не совсем благополучной семьи брата Анны – Стивы Облонского и его жены Долли.

Лев Толстой дает своему читателю объемную картину современного ему общества, исследуя самые сокровенные стороны русского характера, который едва ли претерпел серьезные изменения за прошедшие полтора века. Поэтому сегодня роман не менее интересен и важен для каждого из нас – однажды человек обязательно приходит к необходимости заглянуть в себя и переосмыслить свою жизнь.

Интересно, что одним из важных персонажей спектакля является столичный высший свет, но по мнению автора романа, лишь суд божий и человеческая совесть могут вынести приговор мятущейся душе. «Мне отмщение, и Аз воздам», – цитата из Библии, ставшая эпиграфом романа, использована и в этом спектакле.

КООРДИНАТЫ:

Спектакль в двух частях (12+). Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут. Начало в 19:00. Билеты можно приобрести в «Городских зрелищных кассах», а также на сайтах stageaction.ru , irk.kassy.ru . Подробности по телефону: 8 (3952) 662-786.