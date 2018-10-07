Спектакль по проекту «Культура малой Родины» открыл театральный сезон в Усть-Илимском театре драмы и комедии

Усть-Илимск, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимском театре драмы и комедии 34-й театральный сезон стартовал со спектакля «До третьих петухов» по повести Василия Шукшина.

Как сообщает пресс-служба реготеделения «Единой России», режиссером спектакля стал Евгений Пермяков из Тамбова, который уже знаком зрителям Усть-Илимска по спектаклю для детей «Сказочки на лавочке», поставленном в 2017 году. Сказка полюбилась маленькими зрителями, и в этом году, благодаря федеральному проекту «Культура малой Родины», работа с интересным режиссером продолжилась новым спектаклем для взрослых.

– «До третьих петухов» – это своеобразная притча, где пафос трагического сочетается с комическим. Повесть тем и хороша, что написанная Шукшиным в прошлом веке, она не потеряла своей актуальности – современные проблемы остались теми же. Премьера вызвала большой интерес у зрителей, зал был полон, усть-илимчане остались довольны, – отметил директор Усть-Илимского театра драмы и комедии Евгений Пиндюрин.

По его словам, проект «Культура малой Родины» предоставляет муниципальным театрам замечательную возможность не только ставить новые спектакли, но и обновлять техническую базу учреждения:

– Все декорации, костюмы к спектаклю «До третьих петухов» мы также приобрели на средства проекта «Единой России». Кроме того, мы приобрели самое современное световое и звуковое оборудование, купили одежду сцены. На днях получим электронный экран 3х1,2 метра для размещения афиш – и реклама в обычных деревянных рамках уйдет в прошлое. Также за два года участия в проекте нашему театру удалось сэкономить полмиллиона рублей своих средств на том же техническом переоснащении. И на эти средства мы заменили окна в здании. Одним словом – проект «Культура малой Родины» очень нужный и полезный. Он – невероятный, – рассказывает Евгений Пиндюрин.

В этом театральном сезоне зрителей Усть-Илимского театра драмы и комедии ждет еще одна новая постановка по проекту «Культура малой Родины» – семейный спектакль «Каштанка» по произведению Антона Чехова. Премьера запланирована на середину ноября.

Напомним, задачи партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» – укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для качественного обновления их репертуара, популяризация новых детских постановок в регионах. Кроме этого, партпроект поддерживает сельские клубы и Дома культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек. К участию в проекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Еще одна задача партпроекта – проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов.