Спектакль «Старик и море» с 1 февраля войдет в постоянный репертуар иркутского театра кукол

Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Первый в мире кукольный спектакль по пьесе Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» с 1 февраля 2020 года войдет в репертуар иркутского областного театра кукол «Аистенок».

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, режиссером постановки выступает Виктор Никоненко. В 1976 году он окончил Иркутское училище искусств, с 1984 по 1990 год был главным художником Иркутского театра юного зрителя имени А. Вампилова, затем переехал в Москву. В Иркутске он не работал 30 лет.

Первый показ спектакля «Старик и море» состоялся в ноябре 2019 года для ограниченного круга зрителей. В феврале состоится четыре его показа. В театре отметили, что спектакль доработан. Погружение в атмосферу произведений Хемингуэя начнется уже в фойе театра. Дочь режиссера Иларья Никоненко сделала инсталляцию «Родные берега», а также декорацию для сцены – пятиметровый скелет рыбы и фигурки людей из коряг, которые выбросило на берег Байкала, и природных материалов. Их собирали на южной части озера во время специальных поездок.

Музыку для спектакля создали участники инструментального дуэта «Белый острог» Юрий Матвеев (гитара) и Артем Якушенко (скрипка). Видеопроекцию подготовил специалист из Москвы Павел Суворов. Он уже сотрудничал с театрами Иркутска – с его участием был подготовлен премьерный балет «Щелкунчик» в Иркутском музыкальном театре имени Загурского.

Спектакль рассчитан на подростков от 14 лет и взрослых. Он был поставлен в рамках федерального проекта «Культура малой родины». В прошлом году в Иркутском областном театре кукол «Аистенок» в рамках федерального проекта «Культура малой родины» состоялись премьеры спектаклей «Большой маленький друг» по сказке Уильяма Стейга и «Вечно эта 345-я!» по пьесе Жанар Кусаиновой.