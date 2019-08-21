|Культура
|22.08.2019
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Стала известна программа Иркутского международного книжного фестиваля
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Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» представляет детскую программу Иркутского международного книжного фестиваля – встречи с писателями, презентации новых книг, мастер-классы для начинающих авторов, фестиваль мультфильмов и ярмарку 35 детских книжных издательств.
В детской программе фестиваля выступят:
– Мы ставили перед собой задачу привезти в Иркутск все лучшее, что есть в современной детской литературе. Детская программа ИМКФ – это фестиваль внутри фестиваля: три десятка событий – встреч, лекций, мастер-классов, дискуссий – и большая книжная ярмарка для маленьких читателей и их родителей, – говорит куратор детской программы ИМКФ, организатор фестиваля «ЛитераТула» Ирина Рочева.
В иркутском планетарии 31 августа покажут сборник мультфильмов современных российских аниматоров от студии «Пчела» и лучшие работы из программы Большого фестиваля мультфильмов. Это «Большой злой лис», в 2018 году получивший премию «Сезар» в номинации «Лучший французский мультфильм», и «Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба», снятый по мотивам культовой книги шведского писателя Свена Нурдквиста.
На ярмарке можно будет приобрести книги 35 детских издательств, среди них – «Настя и Никита», «Самокат», «Пешком в историю», «Детское время», «Молодая мама», «Абрикобукс», «Арт-Волхонка» и другие.
Иркутский международный книжный фестиваль пройдет с 30 августа по 1 сентября на площади перед стадионом «Труд» (Ленина, 48). Главная тема фестиваля – «Контуры нового мира». На ИМКФ выступят норвежский прозаик Эрленд Лу, армянская писательница Мариам Петросян, русско-британский журналист и прозаик Оуэн Мэтьюз, автор бестселлера «В интернете кто-то неправ» Ася Казанцева, лауреат «Русского Букера» Александр Снегирев, писательница Линор Горалик, автор книги «Миазмы, симптомы, улики» Мария Пироговская, популяризатор науки Андрей Бабицкий, автор книги «Калечина-Малечина» Евгения Некрасова и другие.
В тематических лекториях «Человек», «Общество» и «Планета» пройдут мастер-классы, дискуссии и встречи с авторами. Вход на все события фестиваля бесплатный. Организаторы ИМКФ – фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» и ассоциация «Межрегиональная федерация чтения». Подробная программа –