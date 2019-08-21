Стала известна программа Иркутского международного книжного фестиваля

Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» представляет детскую программу Иркутского международного книжного фестиваля – встречи с писателями, презентации новых книг, мастер-классы для начинающих авторов, фестиваль мультфильмов и ярмарку 35 детских книжных издательств. В детской программе фестиваля выступят: писательский дуэт из Беларуси – Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский . Соавторы детских и подростковых книг «Москвест», «Время всегда хорошее», «Я хочу в школу!» встретятся с читателями и обсудят, как придумывать интересные сюжеты и превращать рукописи в книги, научат правильно реагировать на критику и напишут вместе с детьми их первые рассказы;

и . Соавторы детских и подростковых книг «Москвест», «Время всегда хорошее», «Я хочу в школу!» встретятся с читателями и обсудят, как придумывать интересные сюжеты и превращать рукописи в книги, научат правильно реагировать на критику и напишут вместе с детьми их первые рассказы; детский писатель, редактор электронного журнала «Переплет» и преподаватель литературы Алексей Олейников . Он расскажет на ИМКФ о современной графической поэзии, познакомит иркутян с «Известным неизвестным Онегиным», вместе с детьми построит новые миры в жанре фэнтези и представит свою новую книгу «Соня из 7 буэээ». Это остросоциальная поэзия для подростков, «рэп-комикс», который проиллюстрировал Тимофей Яржомбек ;

. Он расскажет на ИМКФ о современной графической поэзии, познакомит иркутян с «Известным неизвестным Онегиным», вместе с детьми построит новые миры в жанре фэнтези и представит свою новую книгу «Соня из 7 буэээ». Это остросоциальная поэзия для подростков, «рэп-комикс», который проиллюстрировал ; автор стихов, пьес и сказок Артур Гиваргизов . На встречах с писателем участники обсудят современную детскую поэзию и почитают его пьесы по ролям;

. На встречах с писателем участники обсудят современную детскую поэзию и почитают его пьесы по ролям; журналист, актриса, пресс-атташе московского Музея космонавтики Дарья Чудная . Она представит в Иркутске книгу «Животные-космонавты» о собаках, которых первыми подняли на орбиту Земли;

. Она представит в Иркутске книгу «Животные-космонавты» о собаках, которых первыми подняли на орбиту Земли; авторы журнала «Сибирячок» Евгений Хохряков и Юрий Баранов и писательница Анна Масленникова. Они расскажут о детской литературе Иркутска. – Мы ставили перед собой задачу привезти в Иркутск все лучшее, что есть в современной детской литературе. Детская программа ИМКФ – это фестиваль внутри фестиваля: три десятка событий – встреч, лекций, мастер-классов, дискуссий – и большая книжная ярмарка для маленьких читателей и их родителей, – говорит куратор детской программы ИМКФ, организатор фестиваля «ЛитераТула» Ирина Рочева. В иркутском планетарии 31 августа покажут сборник мультфильмов современных российских аниматоров от студии «Пчела» и лучшие работы из программы Большого фестиваля мультфильмов. Это «Большой злой лис», в 2018 году получивший премию «Сезар» в номинации «Лучший французский мультфильм», и «Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба», снятый по мотивам культовой книги шведского писателя Свена Нурдквиста. На ярмарке можно будет приобрести книги 35 детских издательств, среди них – «Настя и Никита», «Самокат», «Пешком в историю», «Детское время», «Молодая мама», «Абрикобукс», «Арт-Волхонка» и другие. Иркутский международный книжный фестиваль пройдет с 30 августа по 1 сентября на площади перед стадионом «Труд» (Ленина, 48). Главная тема фестиваля – «Контуры нового мира». На ИМКФ выступят норвежский прозаик Эрленд Лу, армянская писательница Мариам Петросян, русско-британский журналист и прозаик Оуэн Мэтьюз, автор бестселлера «В интернете кто-то неправ» Ася Казанцева, лауреат «Русского Букера» Александр Снегирев, писательница Линор Горалик, автор книги «Миазмы, симптомы, улики» Мария Пироговская, популяризатор науки Андрей Бабицкий, автор книги «Калечина-Малечина» Евгения Некрасова и другие. В тематических лекториях «Человек», «Общество» и «Планета» пройдут мастер-классы, дискуссии и встречи с авторами. Вход на все события фестиваля бесплатный. Организаторы ИМКФ – фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» и ассоциация «Межрегиональная федерация чтения». Подробная программа – на сайте фестиваля . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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