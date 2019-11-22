Старейшей книге иркутской «Молчановки» исполняется 400 лет

Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Старейшей книге из фондов иркутской «Молчановки» исполняется 400 лет. Это уникальное редкое «Евангелие учительное» Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого, сообщает пресс-служба библиотеки. «Евангелие учительное» – это собрание тех поучений, которые проповедник произносил в воскресные и другие праздничные дни. Сразу после издания книга подверглась гонениям. Православная церковь, считавшая в начале 17 века устные проповеди уделом еретиков – католиков и протестантов, книгу осудила как еретическую, «со святыми отцами несогласную» и предписала ее уничтожить. Так, в 1627 году в Москве публично сожгли 60 экземпляров тиража. Поэтому хранящийся в фонде «Молчановки» экземпляр – уникальная библиографическая редкость, часть культурного наследия России. Фото пресс-службы библиотеки имени Молчанова-Сибирского В честь знаменательной даты 30 ноября в рамках заседания Иркутского союза библиофилов состоится лекция «400 лет иркутскому «Транквиллиону». Лектор – заведующая отделом историко-культурного наследия Наталья Шабалина расскажет об истории издания и бытования этой редкой книги. Во время лекции у иркутян будет редкая возможность поближе взглянуть на книжный памятник федерального значения. КООРДИНАТЫ: Лекция начнётся в 11.00 по адресу: ул. Лермонтова, 253.

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