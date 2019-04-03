Старинный пароход, памятник АлСибу и почтовая станция – в Киренске строят культурные планы

Киренск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Киренске планируют отреставрировать колесный пароход «Благовещенск» и запустить на нем экскурсионное путешествие по реке Лена через Киренск, Бодайбо и Якутск. Также в планах – еще несколько культурных проектов, сообщает газета «Областная» со ссылкой на мэра Киренского района Кирилла Свистелина.

По словам мэра, из парохода сделают настоящий пассажирский музей. Его вместимость составляет 150 человек. Пароход передан судовладельцами в областную собственность. Пока он находится на отстое в Давыдово, а губернатору Иркутской области направлена служебная записка с просьбой предусмотреть средства в региональном бюджете на реконструкцию «Благовещенска», который является единственным в РФ пароходом, занесенным в федеральный реестр памятников истории и архитектуры.

Кроме того, в городе хотят установить памятник АлСибу – воздушной трассе Красноярск-Уэлькаль , которая в 1942 году в 1942 году проходила мимо Киренска. Ожидается, что композиция будет состоять из трех моделей самолетов «Бостон», «Аэрокобра» и «Дуглас» размером 5х7 метров на взлетной конструкции высотой 3,5 метра. Они уже строятся в Киренске, но для продолжения работ нужны дополнительные средства.

Старинная почтовая станция может появиться в Киренске на территории историко-краеведческого музея.

– Вместо магазина хотим разместить амбар, доходный дом, колодец – все объекты начала 18 века. Еще должна появиться царская жандармерия, в которой в 1887 году проходил отметки ссыльный Юзеф Пилсудский – впоследствии первый президент Польши, – поделился планами Кирилл Свистелин.