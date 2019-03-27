Старомонгольские иероглифы учились писать иркутяне на «Книгамарте»

Иркутск, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках международного литературного фестиваля «Книгамарт» в Иркутске 24 марта состоялся мастер-класс по старомонгольской письменности. Его провели представители школы каллиграфии «Хараасгай» при Центре бурятской культуры.

Напомним, фестиваль проходил в областном центре с 22 по 25 марта при поддержке регионального правительства. Генеральным партнером мероприятия выступила Иркутская нефтяная компания.

Руководитель школы каллиграфии Оксана Жербанова рассказала, что монгольское письмо имеет свои особенности. Письменность принадлежит к азиатской группе, а слова пишутся по вертикали сверху вниз и слева направо.

– Рабочий инструмент каллиграфа – это кисть, которой он пишет тушью по тонкой рисовой бумаге. Каждая кисть имеет петельку, чтобы хранить ее в подвешенном состоянии, потому что иначе она может деформироваться, а это скажется на красоте письма. Каллиграфы очень трепетно и бережно относятся к своим инструментам, – пояснила Оксана Жербанова. – После работы кисть обязательно очищается от туши, есть даже такое правило: каллиграф может не умыться, но помыть кисть он обязан.

Роль привычных европейскому взгляду чернильниц играют тушечницы – невысокие каменные ванночки, чаще всего с наклонным дном, о которое можно вытереть излишки туши с кисти. Тушь же бывает разных цветов – черная, светлая, в некоторых случаях используют даже золотую: ею пишут на черной бумаге.

Бумага тоже нужна специальная: акварельная, например, не подойдет. Большую роль при написании иероглифов играет впитывание туши. Впрочем, на первых этапах обучения мастерству каллиграфии основной инструмент ученика – карандаш и тетрадь, где он учится писать каждый элемент, каждую букву. Кстати, они могут выглядеть по-разному в зависимости от своего места в слове – в начале, середине или в конце.

– Одно из названий старомонгольской письменности – «тэнгэриин бэшэг», «небесное письмо». Также ее называют «вертикальное письмо», – отметила Оксана Жербанова. – В основной алфавит входят семь гласных букв и 21 согласная. Правильнее даже называть их не буквами, а графемами, потому что они обозначают звуки.

Еще одно название письменности – «хун-бичиг». «Хун» – это человек, и элементы букв связаны с названием частей тела и предметов. Например, выпирающая петелька – «животик», красивая дуга в конце слова – «лук». Все элементы соединяются между собой с помощью вертикальной «спины». Каждое слово начинается с элемента под названием «корона», из этого названия происходит еще одно названия письма – «коронованное».

– Занятия каллиграфией также развивают уверенность в себе, характер, усидчивость, – рассказала каллиграф. – Кстати, кисть следует держать строго вертикально, тремя пальцами, прижимая к безымянному, в отличие от ручек и карандашей. Процесс написания представляет собой чередование нажимов и легких касаний. Все дугообразные элементы выполняются по часовой стрелке, «по ходу солнца» – монголы были кочевниками и придавали Солнцу большое значение.

Затем участники мастер-класса выбирали слова, которые хотели бы написать иероглифами на листе рисовой бумаги. В основном, это были слова-пожелания – «счастье», «радость», «здоровье», «спокойствие», – потом их можно было, например, оформить как арт-объект, заключить в рамочку и подарить друзьям или близким.

Каждому из участников Оксана Жербанова написала на черновике выбранное слово, а потом иркутяне тренировались его писать на нескольких черновиках.

В финале мастер-класса участники сделали несколько фото на память.

Мария Маякова, Телеинформ. Фото автора