Студенты ИГУ разработали аудиогид для Иркутска

Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Победителем городского конкурса авторских аудиогидов «Маршруты Иркутска» стал проект «История ремесленной слободы», подготовленный студентами факультета сервиса и рекламы ИГУ. Проект представляет собой троллейбусную экскурсию, которая уже вошла в копилку экскурсионных маршрутов по городу.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, проект «История ремесленной слободы» подготовили студенты направления подготовки «Туризм» Маргарита Когут и Полина Павленко под руководством доцента кафедры туризма Любови Матвеевой. Представленный ими маршрут аудиогида начинается от остановки «Художественный музей» и проходит мимо цирка, Знаменского женского монастыря, ремесленного училища, завода «Кедр» и других зданий с интересным историческим прошлым. Весь путь студенты основательно «отработали» на учебной практике и выездных учебных занятиях еще в сентябре, примерив на себя роль гида-экскурсовода.

– Не нас одних вдохновила эта уникальная возможность рассказать иркутянам и гостям города о знакомом и незнакомом Иркутске, поделиться своей любовью к городу со всей страной, поскольку аудиогиды можно просматривать в любом месте России, – сказала Маргарита Когут.

Отметим, что для участия в конкурсе требовалось создать маршрут из десятка объектов на любую тему. Например, в него могли войти любимые кофейни, кинотеатры, родные с детства улицы и дворы, новые памятники, деревянное зодчество, современная архитектура, знаменитые иркутяне и тому подобное. К маршруту нужно было приложить текст о каждом объекте, сделать это красивой и связной историей об Иркутске.

Прекрасной возможностью не только применить свои знания на практике, но и поучаствовать в развитии туристической инфраструктуры столицы Приангарья, конечно же, воспользовались многие студенты профильного направления факультета сервиса и рекламы ИГУ. Так, была представлена экскурсия «Наследие Русской Америки в Иркутске» (Дарима Баранникова, Екатерина Приведа), маршрут «В двух шагах от старого века», который может быть и пешеходный, и велосипедный (Дмитрий Алехин, София Сычкова), проект «Литературный город Иркутск», в котором, помимо классики, отражены и некоторые занимательные моменты (Игорь Бережной), и проект о триумфальном зодчестве Иркутска (Светлана Иноземцева, Елизавета Сапожникова). Тему пребывания декабристов в Сибири и Иркутске по-новому осветили Маргарита Пельц, Алина Шайгородская и Виктория Дерюгина.

– Многие интересные и познавательные маршруты не смогли назвать победителями только потому, что некоторые объекты в них частично совпадали с другими уже разработанными пешеходными и велосипедными аудиогидами. Тем не менее наши студенты вместе с командой проекта «Маршруты Иркутска» предлагают гостям и жителям нашего города новую концепцию осмотра достопримечательностей, – сказала Любовь Матвеева.

По условиям конкурса три лучших аудиогида, в том числе проект студентов факультета сервиса и рекламы ИГУ, станут частью проекта «Маршруты Иркутска»: они будут озвучены, сопровождены фотографиями и выложены на платформу izi.TRAVEL с именем автора и с логотипом проекта.

Маршруты и объекты аудиогидов подготовлены в рамках проекта «Маршруты Иркутска». Организатор – Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского при поддержке Фонда президентских грантов, Информационно-туристской службы Иркутска.