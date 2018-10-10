Студенты Школы-студии МХАТ показали спектакль по Астафьеву

Красноярский край, Москва, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В московской Школе-студии МХАТ состоялась премьера спектакля «Чуш» по мотивам произведений Виктора Астафьева. Спектакль был подготовлен по материалам экспедиции в Красноярский край, организованной фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело».

В феврале 2018 года фонд «Вольное Дело» организовал литературную поездку студентов Школы-студии МХАТ в село Овсянка в Красноярском крае, где родился писатель Виктор Астафьев. В течение двух недель второкурсники актерского факультета из мастерской Виктора Рыжакова изучали жизнь сибирской деревни, посещали астафьевские места, общались с друзьями, коллегами, членами семьи Астафьева и исследователями его творчества.

Материалы и впечатления, полученные в экспедиции, легли в основу спектакля «Чуш» – так называется посёлок, где происходит действие повести Астафьева «Царь-рыба». Постановка длится около двух часов и состоит из фрагментов деревенской и военной прозы Астафьева и музыкальных номеров в исполнении студентов Школы-студии.

Фонд «Вольное Дело» сотрудничает со Школой-студией МХАТ с 2006 года. Одно из важнейших направлений этой совместной работы – культурные акции, которые педагоги и студенты Школы-студии ежегодно проводят в российских регионах. Они включают показы спектаклей, лекции и мастер-классы, а также прослушивания для поступления в Школу-студию. В ряде городов проект реализуется совместно с компанией РУСАЛ под брендом «РУСАЛ ФестивAL». Так, летом 2017 и весной 2018 года спектакли с аншлагом прошли в Приангарье – в Шелехове и Братске. В общей сложности их увидели более 2000 человек, а еще 80 молодых людей смогли принять участие в прослушивании для поступления в театральный вуз.

Ежегодно фонд «Вольное дело» выплачивает стипендии студентам и именные вознаграждения преподавателям Школы-студии, принимает участие в организации театральных мероприятий и издании учебных пособий.

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» основан предпринимателем Олегом Дерипаской в 2008 году. Сегодня это одна из крупнейших в России организаций, работающих в сфере благотворительности. Фонд решает социально значимые проблемы, поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России. При поддержке фонда было реализовано более 500 проектов в 50 российских регионах, его благополучателями стали около 90 000 учеников, 4 000 учителей, 8 000 студентов вузов и техникумов, 4 000 ученых, а также более 1200 учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта и других организаций.

По сообщению пресс-службы ИркАЗа ОК РУСАЛ

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