Сухбат Афлатуни на ИМКФ: если бы я мог ответить, о чем я хочу сказать читателю, я бы не писал

Иркутск, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Писатель Сухбат Афлатуни на Иркутском международном книжном фестивале рассказал читателям об ответственности прозаика и о своей новой книге «Рай земной». Напомним, фестиваль проходил в Иркутске с 30 августа по 1 сентября. Пытаясь раскрыть заявленную тему лекции об ответственности прозаика, писатель задается вопросом – а об ответственности перед кем вообще здесь можно говорить: – Перед Богом? Вряд ли… Перед обществом? Может быть, в какой-то мере… Сейчас большая часть литературы существует вне общественного и политического заказа, так что единственная ответственность писателя – перед собой, делать свое дело предельно хорошо и предельно ответственно. Больше всего затруднений у Сухбата Афлатуни вызвал вопрос – а о чем, собственно, его новая книга? – Если бы я мог ответить, о чем я хочу сказать читателю, я бы не писал. Я пишу именно потому, что то, что я хочу сказать, не укладывается в три-четыре-пять предложений, – говорит автор. – Это как в одном рассказе, в течение которого герой излагает краткий сюжет своего будущего романа – после этого писать сам роман уже нет смысла. Но история, по словам писателя, о двух кардинально противоположных женщинах. «Одна – деловитая, мозговитая, боевитая – Натали, вторая – медузообразная по имени Плюша». Они живут в одном доме на краю поля, где когда-то были расстреляны репрессированные поляки, и периодически в разное время встает вопрос о сносе этого дома. При этом Сухбат Афлатуни подчеркивает, что модная тема репрессий в романе вовсе не главная, история вообще не о них. Да и роман изначально не планировался – произведение задумывалось как повесть, но затем неожиданно «разрослось». Закономерным оказался вопрос читателей, не было ли сложно писателю-мужчине создавать книгу о женщинах, передавать их характеры и образы мышления. В ответ он процитировал одного из западных авторов, тут же переведя его высказывание с английского на русский: – Когда я пишу, у меня нет пола. Писатель также отметил, что для создания того или иного образа он старается «писать в разных стилистических регистрах». СПРАВКА: Сухбат Афлатуни (Евгений Абдуллаев) – русский поэт, прозаик и критик, живущий в Узбекистане. Критические статьи публикует под настоящим именем, стихи и прозу под псевдонимом Сухбат Афлатуни. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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