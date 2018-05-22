«Тальцы» получили сертификат качества TripAdvisor

Иркутский район, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» стал обладателем сертификата качества TripAdvisor по итогам 2017 года, сообщает пресс-служба регправительства.

Отмечено, что эту награду за соответствие высоким стандартам обслуживания вручают отелям, достопримечательностям и ресторанам, которые неизменно получали отличные отзывы на сайте TripAdvisor. Рейтинг составляют по результатам анализа отзывов и мнений путешественников.

Для определения победителей используется алгоритм, учитывающий качество и количество отзывов о музеях, собранных в течение 12 месяцев. Чтобы получить сертификат качества, компания должна иметь общую оценку не ниже четырех баллов из пяти. «Тальцы», кстати, получили «пятерку».

СПРАВКА:

В 2015 году архитектурно-этнографический музей «Тальцы» вошел в десятку лучших российских музеев в рейтинге туристического сервиса TripAdvisor наряду с крупнейшими музеями России – Эрмитажем, Третьяковской галереей и Государственным Русским музеем. В 2016 году такой же сертификат качества получил Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов.