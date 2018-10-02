Таможенники передали в Иркутский краеведческий музей старинный телефон

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутский областной краеведческий музей передали старинный телефонный аппарат фирмы «Эриксон» конца 19-начала 20 века. Его изъяли в международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) Забайкальский у жителя Китая, который выезжал из России. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

Реликвию мужчина перевозил без разрешительных документов, также он не указал аппарат в декларации. Телефон изъяли и отправили в Иркутск для таможенной экспертизы по определению его культурной и исторической ценности.

Экспертиза установила, что телефон является настенным индукторным аппаратом с раздельным микрофоном от динамика и изготовлен на фабричном производстве в Стокгольме до 1910 года. При этом на самом аппарате указан 1895 год.

Фото пресс-службы иркутской таможни

На основании постановления суда аппарат конфисковали и обратили в федеральную собственность. Исполнение судебного постановления было возложено на Иркутскую таможню. Затем телефонный аппарат на безвозмездной основе передали на хранение в Иркутский областной краеведческий музей.

Кстати, по словам заведующей сектором учёта Иркутского областного краеведческого музея Анны Преловской, в своё время этим телефоном могли пользоваться только обеспеченные люди, так как эта модель в то время была дорогостоящей и изготавливалась из качественных материалов. В частности, об этом свидетельствует тот факт, что и сейчас телефон находится в хорошем оригинальном техническом состоянии, практически, не требует реставрационных работ и готов к экспонированию.

Кроме того, отмечая ценность приобретения нового экспоната, Анна Преловская сказала, что в имеющейся коллекции музея ранее такого телефонного аппарата не было.